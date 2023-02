Ngày đêm bơm nước tiêu úng cứu hàng ngàn hecta lúa

Ngày 17-2, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại Quảng Trị đã có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa từ ngày 13 đến ngày 16-2 phổ biến 30-70 mm, một số nơi phía Nam tỉnh cao hơn như Hải Phong 215 mm, Hải An 193 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn khiến hơn 2.084 ha lúa trên địa bàn tỉnh đang thời kỳ ra nhánh bị ngập úng từ 0,3 - 0,5m, trong đó huyện Hải Lăng hơn 1.968 ha, huyện Triệu Phong 116 ha.

Ghi nhận tại huyện Hải Lăng, hiện còn hơn 1.300 ha lúa bị ngập úng thuộc các xã Hải Dương, Hải Phong, Hải Định, Hải Trường và thị trấn Diên Sanh. Hiện nay, các đơn vị chức năng, người dân địa phương đang vận hành 100% công suất các trạm bơm điện, huy động trên 50 máy bơm dầu cùng gia cố, đắp cao các tuyến đê bao nhằm không để nước sông tràn vào đồng ruộng để phục vụ tiêu úng, cứu lúa. Tuy nhiên, do mực nước trên các sông đang cao nên việc tiêu úng gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Phú (69 tuổi, ngụ thôn An Thơ, xã Hải Phong) cho biết: “Dù hợp tác xã An Thơ đã huy động máy móc tiêu úng, nhưng phải 2-3 ngày nữa việc tiêu úng mới hoàn thành nếu trời không mưa. Trong vụ Đông Xuân này, gia đình có 1ha lúa thì có 70% diện tích lúa bị ngập úng từ 0,5-0,8m”.