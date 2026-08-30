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Ngày nghỉ lễ thứ hai, Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 113.000 hành khách

SGGPO

Sáng 30-8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, theo phương án khai thác trong ngày, sân bay dự kiến phục vụ 746 chuyến bay, với hơn 113.000 hành khách.

Ngày nghỉ lễ thứ hai, Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 113.000 hành khách
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Từ khóa

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất sân bay nghỉ lễ quốc khánh

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