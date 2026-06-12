Ngày thi cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Nam bộ chiều tối có mưa dông

Theo các chuyên gia khí tượng, hôm nay 12-6, ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thời tiết trên cả nước cơ bản vẫn mát mẻ, thuận lợi cho việc di chuyển của thí sinh.
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