Nghĩa tình sau những ngày bão lũ

Những ngày này, khi miền Trung còn đang ngổn ngang sau bão lũ, những chuyến xe cứu trợ và các bếp ăn nghĩa tình mang theo sự sẻ chia và tấm lòng từ TPHCM đến với đồng bào đang gặp khốn khó...

Bữa ăn mang hơi ấm tình người

Rạng sáng 26-11, đoàn thiện nguyện chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM) đã có mặt tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Vừa đặt chân đến vùng đất ngập sâu sau bão, hàng trăm tăng ni, phật tử, sinh viên và thanh niên xung phong (TNXP) lập tức tỏa ra khắp nơi, nhóm bếp, chuẩn bị bữa ăn cho người dân đang oằn mình vượt qua hậu quả thiên tai.

Giữa những vùng đất còn sũng nước và bùn non sau mưa lũ, những bếp ăn nghĩa tình đỏ lửa từ 4 giờ đến hơn 21 giờ. Tiếng xào nấu, chia các suất ăn... vang lên rộn ràng, ấm áp.

Bếp ăn hoạt động từ 4 giờ sáng đến 21 giờ

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội Giáo hội Phật giáo TPHCM, cho biết, lực lượng tham gia bếp ăn gồm các tăng, ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng nhiều đoàn từ các địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa.

“Mỗi người một việc, tất bật từ sáng tới khuya, nhưng tất cả đều chung một tâm niệm là làm sao để bà con vùng lũ có được bữa cơm nóng hổi, tạm xua đi vất vả những ngày qua”, Thượng tọa chia sẻ.

Những suất cơm (có chay, có mặn) đảm bảo dinh dưỡng cho bà con

Bếp ăn được đặt tại resort Stelia (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), với nguồn thực phẩm được vận chuyển liên tục từ TPHCM và hệ thống Co.opmart các tỉnh, bảo đảm chuỗi nấu nướng không gián đoạn. Trước đó, đoàn đã duy trì 2 bếp tại tỉnh Khánh Hòa, hoạt động liên tục suốt 5 ngày qua. Trung bình mỗi bếp nấu hơn 6.000 suất ăn mỗi ngày, tùy theo nhu cầu thực tế tại các khu dân cư bị cô lập.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, đoàn sẽ tiếp tục duy trì các bếp ăn nghĩa tình cho đến khi người dân vùng lũ ổn định cuộc sống và chỉ dừng lại khi chính quyền tỉnh Đắk Lắk thông báo đã tạm ổn tình hình.

Sức trẻ từ Thành phố mang tên Bác

Tại tỉnh Khánh Hòa những ngày này, lực lượng TNXP TPHCM không xuất hiện trong những khung hình dầm mình giữa dòng nước xiết mà sức trẻ của họ lặng lẽ trong những bước chân vội vã, những đôi tay thoăn thoắt chuyền hàng, để kết nối nhanh nhất tấm lòng của TPHCM đến với người dân vùng lũ.

Mỗi ngày, từ rất sớm, dưới mái hiên của khu nhà được trưng dụng làm điểm tập kết, Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP TPHCM nhanh chóng tập hợp các tổ công tác, phân công nhiệm vụ. Chỉ ít phút sau, mọi người bắt tay vào việc tiếp nhận các xe hàng từ TPHCM chở ra cũng như những chuyến xe chở thực phẩm để phục vụ các suất ăn.

Tiếp nhận và bốc dỡ hàng hóa từ TPHCM ra hỗ trợ người dân tại tỉnh Khánh Hòa

Trước mặt họ là những chiếc xe container lớn chở đầy hàng hóa, gồm gạo, mì gói, nước uống, hộp sữa, dầu ăn, nhu yếu phẩm các loại... Mỗi túi hàng được đóng gói kỹ lưỡng trong túi ni lông trong suốt, nặng trịch. Các chiến sĩ TNXP vác từng túi trên vai, chuyền từ tay người đứng trên cao xuống tay người đứng dưới đất, rồi lại tiếp tục chuyển sâu vào bên trong để xếp thành từng dãy gọn ghẽ, sẵn sàng cho những chuyến xe tỏa đi các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Lực lượng TNXP TPHCM hỗ trợ Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh quét dọn sân trường, vệ sinh phòng học

Mỗi cán bộ, công chức của lực lượng TNXP luôn phải nêu tinh thần trách nhiệm cao nhất trước khối lượng công việc khổng lồ, làm sao để hàng hóa không bị hư hỏng, thất lạc, đến đúng nơi cần đến.

Đoàn công tác của Lực lượng TNXP Thành phố tham gia tập kết lương thực, thực phẩm từ TPHCM gửi ra

Anh Nguyễn Mạnh Cường (thuộc Lực lượng TNXP TPHCM) kể, giây phút biết tin đơn vị huy động nhân sự hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh bạn, tim anh như thắt lại. Hình ảnh bà con chạy lũ, mái nhà chìm trong nước, những ánh mắt đỏ hoe sau mưa lớn liên tục xuất hiện trên màn hình điện thoại khiến anh không thể ngồi yên.

Đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM thăm hỏi, động viên người dân xã Tây Nha Trang

“Đêm đó, khi nhận thông báo của đơn vị, tôi liền quyết định ngay. Xếp vội vài bộ quần áo, tôi gửi lời nhắn cho gia đình rồi lập tức có mặt tại điểm tập trung. Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ đó là bà con đang cần mình", anh Cường chia sẻ.

Anh Nguyễn Mạnh Cường (người nhận áo phao) có mặt trong đội hình hỗ trợ bà con tỉnh Khánh Hòa

Lực lượng TNXP Thành phố phối hợp chế biến, phân phối các suất ăn cho người dân

Cùng với lực lượng TNXP và nhiều lực lượng, đơn vị khác, những ngày qua, đội hình tuổi trẻ TPHCM gồm 150 tình nguyện viên đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ đồng bào tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Ngay trong chiều 26-11, đội hình tình nguyện tuổi trẻ TPHCM đã trao tặng, vận chuyển hơn 2.200 phần nhu yếu phẩm gửi đến thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các xã Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, phường Bắc Nha Trang, xã Diên Lạc, phường Nam Nha Trang, phường Tây Nha Trang, xã Diên Điền.

Tuổi trẻ TPHCM hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm cứu trợ đến thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa

Các bạn trẻ cũng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp vệ sinh, cải tạo môi trường tại Trường Mầm non Diên Khánh; phối hợp với Lực lượng TNXP TPHCM nấu và phát các bữa ăn miễn phí cho người dân tại Trường Đại học Nha Trang.

Đội hình tuổi trẻ TPHCM khẩn trương vệ sinh, dọn dẹp tại các điểm trường bị ảnh hưởng sau mưa lũ

THU HOÀI - CẨM TUYẾT