Xuyên đêm bốc xếp, vận chuyển hàng chục tấn hàng cứu trợ khẩn cấp đồng bào vùng lũ

Đêm 24-11 , mặc dù trời mưa, các chiến sĩ dân quân, tình nguyện viên vẫn tất bật bốc hơn 50 tấn hàng để rạng sáng 25-11 cho kịp các chuyến xe tiếp tục hướng về các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

Tối 24-11, dù trong cơn mưa lớn bất chợt, nhưng nhiều người dân vẫn tiếp tục chở hàng cứu trợ đến điểm tiếp nhận Cơ sở 2 của Hội Chữ thập đỏ TPHCM (nằm trên đường 30-4, phường Phú Lợi) gửi đến bà con vùng lũ.

Lúc này lực lượng tình nguyện viên cùng các chiến sỹ dân quân phường Phú Lợi tất bật tiếp nhận, kiểm đếm, phân loại hàng hóa. Khổ nỗi, khi hàng cứu trợ cơ bản đã sắp xếp gọn gàng thì lại thiếu phương tiện vận chuyển.

Hàng cứu trợ đổ về điểm tiếp nhận Hội Chữ thập đỏ TPHCM có lúc quá tải

Cũng tại điểm tiếp nhận này, trong ngày 24-11, cơ sở tiếp nhận tại phường Phú Lợi của Hội Chữ thập đỏ TPHCM xuất phát đoàn xe vận chuyển 200 tấn hàng cứu trợ đi miền Trung.

Dù trời mưa, các chiến sĩ dân quân vẫn điều tiết giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đến giao hàng cứu trợ

Hơn 22 giờ ngày 24-11, các tình nguyện viên tranh thủ nghỉ dưỡng sức chờ xe đến nhận hàng

22 giờ 30 phút xe chở hàng đã có mặt, chờ tiếp nhận hàng chục tấn hàng cứu trợ từ phường Chánh Phú Hòa chuyển đến

Khi xe tải đến, lực lượng tình nguyện viên nhanh chóng "vào việc"

Bốc dỡ hàng từ xe hàng cứu trợ của phường Chánh Phú Hòa

Đến gần 22 giờ cùng ngày, khi hai chiếc xe tải 10 tấn và 40 tấn đến, các bạn trẻ nhanh chóng chuyển hàng đến sáng. Trong cơn mưa lất phất, các tình nguyện viên mặc vẫn áo mưa, không ngừng tay đưa hàng lên xe.

Khẩn trương bốc xếp hàng hóa lên xe tải khi đống hồ đã chuyển sang ngày mới

Xuyên đêm bốc xếp, vận chuyển thêm 50 tấn hàng cho bà con vùng lũ

Đến gần 4 giờ sáng 25-11, thêm một xe tải chở hàng cứu trợ xuất phát

Khoảng 350 tấn hàng cứu trợ được vận chuyển đến vùng lũ trong ngày 24 và rạng sáng 25-11

Trước đó, tại điểm tiếp nhận số 2 của Liên đoàn Lao động TPHCM (trên đường Yersin, phường Thủ Dầu Một) các lực lượng tham gia đã bốc xếp nhiều xe tải, trong đó có một xe container 45 tấn, khẩn trương đưa hàng hóa đến với người dân đang gặp khó khăn ở Lâm Đồng.

Hàng cứu trợ tập kết tại điểm tiếp nhận số 2 của Liên đoàn Lao động TPHCM (đường Yersin, phường Phú Lợi)

Tiếp nhận và vận chuyển hơn 100 tấn hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ

