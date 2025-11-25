Xuyên đêm bốc xếp, vận chuyển hàng chục tấn hàng cứu trợ khẩn cấp đồng bào vùng lũ
SGGPO
Đêm 24-11 , mặc dù trời mưa, các chiến sĩ dân quân, tình nguyện viên vẫn tất bật bốc hơn 50 tấn hàng để rạng sáng 25-11 cho kịp các chuyến xe tiếp tục hướng về các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.
Tối 24-11, dù trong cơn mưa lớn bất chợt, nhưng nhiều người dân vẫn tiếp tục chở hàng cứu trợ đến điểm tiếp nhận Cơ sở 2 của Hội Chữ thập đỏ TPHCM (nằm trên đường 30-4, phường Phú Lợi) gửi đến bà con vùng lũ.
Lúc này lực lượng tình nguyện viên cùng các chiến sỹ dân quân phường Phú Lợi tất bật tiếp nhận, kiểm đếm, phân loại hàng hóa. Khổ nỗi, khi hàng cứu trợ cơ bản đã sắp xếp gọn gàng thì lại thiếu phương tiện vận chuyển.
Cũng tại điểm tiếp nhận này, trong ngày 24-11, cơ sở tiếp nhận tại phường Phú Lợi của Hội Chữ thập đỏ TPHCM xuất phát đoàn xe vận chuyển 200 tấn hàng cứu trợ đi miền Trung.
Đến gần 22 giờ cùng ngày, khi hai chiếc xe tải 10 tấn và 40 tấn đến, các bạn trẻ nhanh chóng chuyển hàng đến sáng. Trong cơn mưa lất phất, các tình nguyện viên mặc vẫn áo mưa, không ngừng tay đưa hàng lên xe.
Trước đó, tại điểm tiếp nhận số 2 của Liên đoàn Lao động TPHCM (trên đường Yersin, phường Thủ Dầu Một) các lực lượng tham gia đã bốc xếp nhiều xe tải, trong đó có một xe container 45 tấn, khẩn trương đưa hàng hóa đến với người dân đang gặp khó khăn ở Lâm Đồng.