ĐBSCL: Hàng trăm tấn hàng cứu trợ hướng về “khúc ruột” miền Trung

Sáng 24-11, nhiều tổ chức, cá nhân tại các địa phương ĐBSCL đang khẩn trương tập kết, vận chuyển hàng hóa thiết yếu để sẻ chia cùng đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Sinh viên tại Cần Thơ phân loại, đóng gói hàng cứu trợ

Tại TP Cần Thơ mấy ngày qua xuất hiện nhiều điểm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào do các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân vận động.

Các hoạt động tiếp nhận, thu gom, phân loại, đóng gói… diễn ra rất khẩn trương, với mong muốn mang “nghĩa tình miền Tây” kịp thời đến với đồng bào miền Trung đang oằn mình gánh hậu quả mưa lũ.

Nhiều người dân TP Cần Thơ mang hàng cứu trợ đến các điểm tiếp nhận

Tại điểm tiếp nhận cửa hàng xe máy Nhựt Đoàn (phường Cái Khế, TP Cần Thơ), người dân liên tục mang nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, quần áo, sữa, nước uống, thuốc… đến trao.

Các bạn trẻ tình nguyện viên chia nhau phân loại, đóng gói cẩn thận để chuyển đến người dân vùng lũ lụt.

Tại các điểm tiếp nhận liên tục có người dân mang hàng hóa đến

Hàng cứu trợ được tập kết chuẩn bị sẵn sàng đưa đến đồng bào miền Trung

Anh Đoàn Hữu Nhựt, đại diện mạnh thường quân tại điểm tiếp nhận, cho biết, chỉ trong 3 ngày vận động, điểm nhận được trên 40 tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm từ người dân, doanh nghiệp.

Toàn bộ số hàng trên sẽ sớm được mang về Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Một điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại TP Cần Thơ

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn TP Cần Thơ cho biết: "Tuổi trẻ TP Cần Thơ cũng đã triển khai chương trình cao điểm vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ từ ngày 28-11 đến 12-12".

Trong đó, tập trung kêu gọi ủng hộ thực phẩm, đồ dùng thiết yếu như mì gói, gạo, áo khoác, dụng cụ học tập…

Ngay khi đảm bảo số lượng dự kiến, Thành đoàn TP Cần Thơ sẽ vận chuyển kịp thời đến đồng bào miền Trung.

Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ của Đội xe 68, An Giang

Tại An Giang, các hoạt động vận động, quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung cũng đang diễn ra sôi nổi.

Theo đó, từ ngày 21 đến sáng 24-11, đã có 5 chuyến xe của Đội xe 68 (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vận chuyển trên 100 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con.

Khẩn trương chất nhu yếu phẩm lên xe

Hàng cứu trợ của Đội xe 68 lên đường đến với người dân vùng lũ

Trưa 24-11, chuyến xe thứ 6, cũng là chuyến xe cuối cùng của Đội xe 68 xuất phát đưa hàng về với bà con vùng lũ.

Các tình nguyện viên tại điểm tiếp nhận Đội xe 68

Ông Nguyễn Hoài Nam, Đội trưởng Đội xe 68 cho biết, từ ngày 21-11 đến nay, điểm tiếp nhận đón nhận rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm của bà con.

Mọi người đều hồ hởi, mong gửi trao nghĩa tình miền Tây đến miền Trung ruột thịt.

Các chuyến xe thiện nguyện của tỉnh Đồng Tháp chở hàng hỗ trợ đồng bào miền Trung

Tại Đồng Tháp, ngày 24-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Qua đó, quyên góp bước đầu gần 20 triệu đồng.

Từ nay đến 10-12, các tập thể, cá nhân có thể ủng hộ, đóng góp trực tiếp bằng tiền mặt tại cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Toàn bộ kinh phí sẽ được chuyển đến đồng bào miền Trung sớm nhất.

Cũng tại Đồng Tháp, Câu lạc bộ thiện nguyện Lai Vung (xã Lai Vung) vừa tổ chức 2 xe tải chở hàng cứu trợ đến Gia Lai, Đắk Lắk.

Theo đó, câu lạc bộ đã kêu gọi được hơn 15 tấn hàng thiết yếu và gần 200 triệu đồng tiền mặt để trao tặng người dân vùng ngập lụt.

Nhiều tổ chức, cá nhân ở Đồng Tháp vận động quyên góp hàng hóa, lương thực gửi đến đồng bào miền Trung

TUẤN QUANG - NAM KHÔI - NGỌC PHÚC