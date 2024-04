Người đàn ông chuyên dàn cảnh thuê xe ôm để cướp tài sản

Ngày 19-4, Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức (Long An), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức vừa triệt phá thành công chuyên án cướp tài sản nhằm vào các tài xế xe ôm trên địa bàn huyện và các địa bàn lân cận.