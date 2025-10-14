Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Người dân TPHCM đặt niềm tin nhiệm kỳ mới có nhiều đột phá mang tầm chiến lược

SGGPO

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ TPHCM nhận được kỳ vọng từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đặt niềm tin lớn vào nhiệm kỳ mới TPHCM sẽ có nhiều đột phá mang tầm chiến lược; khát vọng xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước; mở ra kỷ nguyên phát triển mới, để TPHCM– Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu: “Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước – TPHCM phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập".

THANH TÂM - THỤY QUYÊN - THU HOÀI - TÂM TRANG - TRÚC GIANG - THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự Việt Nam 2025 Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Phóng sự điều tra SGGP Vụ án chấn động Tin tức an ninh hình sự Điểm nóng chính trị Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Sự kiện nóng thế giới Thời sự quốc tế 2025 tổng bí thư đại hội đảng người dân kỳ vọng đại hội đại biểu đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đột phá chiến lược người dân TPHCM kỳ vọng Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn