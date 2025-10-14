Người dân TPHCM đặt niềm tin nhiệm kỳ mới có nhiều đột phá mang tầm chiến lược

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ TPHCM nhận được kỳ vọng từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đặt niềm tin lớn vào nhiệm kỳ mới TPHCM sẽ có nhiều đột phá mang tầm chiến lược; khát vọng xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước; mở ra kỷ nguyên phát triển mới, để TPHCM– Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu: “Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước – TPHCM phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập".