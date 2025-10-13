Đa phương tiện

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I phiên trù bị - Mở đầu cho kỳ đại hội có ý nghĩa lịch sử

SGGPO

Sáng ngày 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên trù bị với sự tham dự của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; đại diện các ban, ngành Trung ương, cùng 546 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 366.000 đảng viên toàn Đảng bộ đã về tham dự Đại hội.

THANH TÂM - THỤY QUYÊN

