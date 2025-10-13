Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I phiên trù bị - Mở đầu cho kỳ đại hội có ý nghĩa lịch sử

Sáng ngày 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên trù bị với sự tham dự của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; đại diện các ban, ngành Trung ương, cùng 546 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 366.000 đảng viên toàn Đảng bộ đã về tham dự Đại hội.