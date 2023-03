Nguy cơ gia tăng mưa đá trong vài ngày tới

Sáng 23-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật dữ liệu, nhiều nơi ở Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tổng hợp cơ sở dữ liệu đến cuối ngày 22-3 tại các trạm khí tượng đều ghi nhận các giá trị vượt mức nhiệt độ dự báo, như Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,6oC, Tương Dương (Nghệ An) 41,3oC, Quỳ Châu (Nghệ An) 39,8oC, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,6oC, Mường La (Sơn La) 39,3oC, Phù Yên (Sơn La) 39,5oC, Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,4oC, Kim Bôi (Hòa Bình) 41,4oC.

Do nắng nóng nên độ ẩm chỉ còn 35-50%. Khu vực miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Bắc bộ cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày 22-3 phổ biến 35-37oC.

Trong khi phía Bắc đang có dấu hiệu xuất hiện một bộ phận không khí lạnh di chuyển dần xuống phía Nam và sẽ tác động trực tiếp đến miền Bắc, Bắc Trung bộ vào cuối tuần này (từ ngày 25-3).

Do không khí lạnh về đột ngột vào lúc chuyển mùa nên nguy cơ xảy ra mưa đá kèm dông lốc là rất lớn do khối khí nóng gặp khối khí lạnh. Dự báo nhiều nơi sẽ đột ngột trở lạnh sau những ngày nắng nóng, oi bức. Đến ngày 26-3, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể giảm xuống 19-20oC (miền núi phía Bắc sẽ thấp hơn).

Vì vậy, theo các chuyên gia khí tượng, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt đến hết ngày 24-3. Từ ngày 25-3, nắng nóng ở Trung bộ sẽ giảm dần.

Còn ở khu vực miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên vẫn sẽ tiếp tục nắng nóng.