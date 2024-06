Nguyên nhân 2 người tử vong trong vụ cháy cơ sở bột nhang

Liên quan đến vụ “Cháy lớn ở cơ sở bột nhang, 2 người tử vong” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 20-6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM đã có báo cáo gửi Cục Cảnh sát PCCC-CNCH (C07), Bộ Công an về vụ việc.

Nguồn tin cho hay, cơ sở cháy thuộc hộ kinh doanh Trương Kim Yến, là cơ sở sản xuất bột nhang, thuộc phân cấp quản lý của Công an huyện Bình Chánh. Công trình có kết cấu xây dựng tường gạch mái tôn; có 1 lối thoát nạn ở cửa chính, 1 lối thoát nạn phía sau thông qua nhà dân.

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Cơ sở xảy ra cháy có trang bị 16 bình chữa cháy xách tay các loại; cơ sở có mặt trước tiếp giáp với đường Trần Văn Giàu, có chiều rộng khoảng 20m, 3 mặt còn lại tiếp giáp với nhà dân.

Trước đó, khoảng 14 giờ 15 phút, ngày 19-6, Trung tâm chỉ huy Công an TPHCM nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 2A55, đường Trần Văn Giàu (ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Thời điểm cháy, tại cơ sở có 11 công nhân đang làm việc. Lúc này, 9 người đã thoát nạn an toàn. Riêng 2 công nhân còn lại thoát ra ngoài an toàn, quay lại nhà xưởng tham gia chữa cháy nhưng không may bị nhà xưởng đổ đè tử vong.

Hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa

Nhận tin, Phòng PC07 điều động Đội Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an huyện Bình Chánh gồm 6 xe cùng 33 cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy.

Một lúc sau, lực lượng chức năng mới khống chế hoàn toàn vụ cháy. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong cơ sở bị cháy hoàn toàn, với diện tích cháy khoảng 30m2.

Công an khám nghiệm hiện trường

Lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 1 thi thể nạn nhân. Gần 10 giờ ngày 20-6, lãnh đạo huyện Bình Chánh xác nhận với phóng viên Báo SGGP đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2. Hiện lãnh đạo huyện cùng các cấp ban ngành có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo việc chữa cháy và khắc phục sự cố.

Tin liên quan Cháy lớn ở cơ sở bột nhang, 2 người tử vong

CHÍ THẠCH