Nhà kho xe điện bốc cháy, hơn 100 người thâu đêm dập lửa

Sáng 3-7, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) thuộc Công an tỉnh Bình Định cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ và khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở đường Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 11 phút ngày 3-7, Phòng Cảnh sát PCCC nhận được tin báo về vụ cháy ở địa chỉ số 06, đường Phan Chu Trinh. Ngay sau đó, cảnh sát chữa cháy đã huy động 15 phương tiện, cùng với trên 100 cán bộ, chiến sĩ cùng công nhân ở các đơn vị đến hiện trường để tổ chức dập lửa.

Do đám cháy bùng phát lúc rạng sáng, thời điểm người dân các khu phố lân cận đang ngủ say nên tính chất khá nguy hiểm. “Rất may, chúng tôi nhận được tin báo kịp thời và huy động nhanh các lực lượng, phương tiện chữa cháy nên đám cháy nhanh chóng được khống chế và không cháy lan sang các khu nhà xưởng và khu vực nhà dân lân cận”, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC cho biết.

Đến khoảng 3 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói lớn vẫn bao trùm bốc lên ngùn ngụt đến 6 giờ sáng cùng ngày.

Theo quan sát hiện trường, khu nhà kho nhiều vật dụng, hàng hóa bị thiêu rụi, trong đó nhiều xe điện (chuyên chở khách du lịch) bị lửa thiêu cháy, hư hại…

Kho hàng trên thuộc Công ty CP dịch vụ cảng biển Quy Nhơn thuê để chứa hàng hóa, phương tiện. Hiện, các đơn vị chức năng vẫn đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo ghi nhận, nhiều tháng qua, địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng diện rộng kéo dài với nền nhiệt ngày nắng gắt rất cao dẫn đến nhiều nguy cơ xảy ra các vụ cháy.