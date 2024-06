Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng, Phạm Hồng Biển viết ca khúc ngợi ca vẻ đẹp Bình Định

Trong khuôn khổ chương trình du lịch hè Bình Định năm 2024, các nghệ sĩ như Tố My, Vicky Nhung, Hồng Gấm, Hà Nhi, Nguyễn Đình Vũ, rapper Ricky Star, DJ Jind, Marka… cùng hát quảng bá về vùng đất này. Đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng, Phạm Hồng Biển đã giới thiệu hai ca khúc mới viết riêng cho Bình Định.

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng, Phạm Hồng Biển (thứ hai và thứ ba - từ trái qua) vừa giới thiệu ca khúc ngợi ca vẻ đẹp Bình Định

Các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình Nghệ thuật Du lịch hè 2024 "Quy Nhơn - Thiên đường biển, tỏa sáng phát triển" do nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng làm tổng đạo diễn, nhạc sĩ Phạm Hồng Biển đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc. Đây là một trong những điểm nhấn của Tuần lễ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Định 2024 (Amazing Binh Dinh Fest).

Điểm nhấn của chương trình là lần đầu giới thiệu 2 ca khúc mới viết riêng cho quê hương Bình Định: Quy Nhơn điểm hẹn tuyệt vời do nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng sáng tác, Ngẫu hứng bài chòi do nhạc sĩ Phạm Hồng Biển viết.

Quy Nhơn điểm hẹn tuyệt vời được lấy cảm hứng hình ảnh những ngọn núi ôm trọn thành phố Quy Nhơn, xung quanh có biển xanh cát trắng. Cảnh tưởng thật đẹp và lãng mạn khiến anh nghĩ ngay đến câu hát “Biển ôm núi, núi ôm thành phố" và từ đó viết nên tác phẩm này. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát của Hồng Gấm - Quán quân cuộc thi Ban Nhạc quyền năng mùa đầu tiên - cũng là người con của miền đất Tuy Phước - Bình Định. Ca khúc được nhạc sĩ Phạm Hồng Biển hòa âm phối khí rất sôi động và cuốn hút, ấn tượng.

Còn ca khúc Ngẫu hứng bài chòi do Phạm Hồng Biển sáng tác lấy cảm hứng từ nghệ thuật bài chòi. Đặc biệt trong phần hoà âm phối khí, anh sử dụng âm nhạc điện tử để “khoác chiếc áo mới” cho chất liệu âm nhạc truyền thống này. Ca khúc cũng góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là đối khán giả trẻ tuổi. Ca khúc này do ca sĩ Tố My hát.

Ca sĩ Tố My hát ca khúc Ngẫu hứng bài chòi

Chuỗi sự kiện du lịch hè năm 2024 với nhiều hoạt động xuyên suốt diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 8 do UBND tỉnh Bình Định tổ chức. Trong đó có các sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế như: Giải TeqBall quốc tế từ ngày 6 đến 9-6 trên 150 vận động viên đến từ 53 quốc gia tham dự; chương trình khai mạc du lịch hè; Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2024 từ 21 đến 23-6 với trên 10.000 vận động viên; Chương trình “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao - Tự hào bản sắc Việt” vào giữa tháng 8-2024 và nhiều sự kiện thể thao, văn hóa khác.

