Nhận hối lộ, cựu cảnh sát hình sự bị tuyên phạt 6 năm tù

Nguyễn Hữu Chất (sinh năm 1992, cựu cán bộ Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, TPHCM) hầu tòa với tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai tại tòa và hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định đổi tội danh sang tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Hữu Chất, cựu cán bộ Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, TPHCM, tại tòa

Ngày 16-4, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Chất 6 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

HĐXX nhận định, hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi làm nhiệm vụ để nhận lợi ích vật chất của Chất đã đủ yếu tố cấu thành tội "Nhận hối lộ". Việc Viện KSND TPHCM truy tố Chất về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” là không phù hợp.

Theo nội dung vụ án, ngày 10-7-2023, Nguyễn Hữu Chất là tổ viên Tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm thuộc Đội cảnh sát hình sự - Công an TP Thủ Đức, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, mật phục, phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố.

Chiều cùng ngày, khi đến trước số nhà 125 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức), Tổ công tác phát hiện Nguyễn Hồ Ngân có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Ngân không xuất trình được giấy phép lái xe nên Tổ công tác đưa Ngân về trụ sở Công an phường Thạnh Mỹ Lợi để xác minh làm rõ vi phạm.

Tại Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, Tổ trưởng tổ công tác Nguyễn Duy Thu kiểm tra điện thoại của Ngân thì phát hiện có nhiều tin nhắn với nội dung cho vay lãi nặng. Bị truy hỏi, Ngân thừa nhận có cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao.

Khi làm việc với Nguyễn Hồ Ngân, Chất đưa Ngân xuống khu vực bếp, hỏi: “giờ mày muốn thế nào?”.

Sợ bị xử lý hình sự, Ngân đáp cho nộp phạt rồi về. Chất hỏi lại lo được bao nhiêu tiền thì Ngân trả lời có thể mượn được nhiều nhất 100 triệu đồng. Chất hỏi là có chắc không, Ngân nói “chắc”.

Sau đó, Chất chở Ngân ra trụ ATM rút tiền. Lấy đủ 100 triệu đồng, Chất chở Ngân về lại trụ sở Công an phường Thạnh Mỹ Lợi làm việc.

Khuya cùng ngày, Tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm thuộc Đội cảnh sát hình sự - Công an TP Thủ Đức giao Ngân lại Công an phường Thạnh Mỹ Lợi làm rõ, xử lý hành vi cho vay lãi nặng.

Qua làm việc với Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, Ngân khai việc bị Chất lấy 100 triệu đồng cùng 1 điện thoại. Sau đó, Công an phường báo cáo sự việc cho Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức.

Hành vi của Nguyễn Hữu Chất đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương, nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm. HĐXX cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như: Bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận cho cơ quan điều tra; thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải...

Bên cạnh mức án đã tuyên, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ có hay không hành vi phạm tội của Tổ trưởng tổ đặc nhiệm Nguyễn Duy Thu và một số tổ viên nhằm đảm bảo sự công bằng với bị cáo Chất.





THÀNH TRỌNG