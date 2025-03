Bằng chứng cáo buộc hành vi nhận hối lộ của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Như Báo SGGP đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Theo đó, bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) bị xác định đã nhận hối lộ từ bị can Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) số tiền 25 tỷ đồng và 1 triệu USD. Tuy nhiên, lời khai của bà Lan tại cơ quan điều tra lại thể hiện rằng bà chỉ nhận 10 tỷ đồng và 500.000 USD.