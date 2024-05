Nhất trí luật hóa quy định về đấu giá biển số xe

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới trình bày tại phiên họp chiều 22-5 của Quốc hội, so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý có 9 chương, 89 điều, dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp lần này.

Về đề xuất của Chính phủ liên quan đến việc Bộ Công an được trích một phần khoản tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước và được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận định, hàng năm, Bộ Công an được Quốc hội phân bổ ngân sách theo hướng bố trí dự toán chi ngân sách từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, trình tự, thủ tục thực hiện việc bố trí ngân sách từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ quy định về nội dung này.

Do đó, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Chính phủ, tham khảo quy định tương tự tại khoản 3, điều 112 Luật Thanh tra năm 2022, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung nội dung này vào khoản 1, điều 5 dự thảo Luật.

Về các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong điều 10 dự thảo luật, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đa số ý kiến nhất trí cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

“Với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn, người dân không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Còn nếu quy định có ngưỡng nhất định, chính người dân khó xác định uống bao nhiêu, uống thế nào cho thấp hơn ngưỡng đó, nhất là khi bị ép uống, khó làm chủ bản thân”, ông Lê Tấn Tới nhấn mạnh, cho rằng quy định ngưỡng cũng sẽ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xử lý.

Nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, bảo vệ nguồn lực cho xã hội, bảo vệ tuổi thọ của giống nòi, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định “cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, quy định tại khoản 2, điều 10 dự thảo luật.

Về đấu giá biển số xe ô tô, ông Lê Tấn Tới cho biết, UBTVQH đánh giá việc thực hiện thí điểm thời gian qua đã đem lại kết quả tích cực, chứng minh được tính hiệu quả, khả thi của chính sách mới này.

Do dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản sẽ được Quốc hội thông qua trong cùng kỳ họp thứ 7, nên UBTVQH đã chỉ đạo xây dựng nội dung đấu giá biển số xe theo 2 phương án để gửi xin ý kiến. Phương án 1 là bổ sung 1 điều vào dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ. Phương án 2 bổ sung vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

“Đa số ý kiến nhất trí và có góp ý cụ thể đối với Phương án bổ sung 01 điều vào dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ”, Chủ nhiệm Lê Tấn Tới nói thêm.

Trong 5 tháng đầu thí điểm đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công 15.185 biển số xe ô tô, với tổng số tiền đấu giá thành là hơn 2.000 tỷ đồng. Đã có 14.062 biển số xe ô tô trúng đấu giá được khách hàng nộp tiền với tổng số tiền gần 1.400 tỷ đồng.

ANH PHƯƠNG