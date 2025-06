Nhiều dự án đường bộ hoàn thành trong năm 2025 đang chậm tiến độ

Dự án nâng cấp QL46 đoạn TP Vinh - thị trấn Nam Đàn (Nghệ An) đang chậm tiến độ.

Cụ thể, dự án nâng cấp Quốc lộ 2 qua tỉnh Vĩnh Phúc, khởi công từ ngày 9-12-2024, đến nay vẫn trong giai đoạn nhà thầu huy động thiết bị, do thủ tục bố trí vốn của địa phương còn chậm.

Nhiều dự án khác cũng ghi nhận sản lượng thi công thấp, chậm từ 5% đến gần 30% so với kế hoạch, gồm: Dự án nâng cấp Quốc lộ 46 đoạn TP Vinh - thị trấn Nam Đàn (Nghệ An); Dự án nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng; Dự án nâng cấp Quốc lộ 14E tại tỉnh Quảng Nam; Dự án nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), đều có sản lượng thấp, chậm hơn từ 5% - 28% so với kế hoạch. Đặc biệt, dự án nâng cấp Quốc lộ 14B tại TP Đà Nẵng đang bị chậm gần 30% so với kế hoạch.

Bên cạnh các dự án nâng cấp quốc lộ, một số dự án đường bộ khác cũng đang chậm tiến độ gồm: Dự án đèo Khe Nét chậm 2%; Dự án cầu đường sắt Đuống có gói thầu chậm 30%; Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia chậm 2,5%; Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn chậm 13%; Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận chậm 4%; Dự án tuyến tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột chậm 16% so với kế hoạch…

Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành các dự án đúng thời hạn.

MINH ANH