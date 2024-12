Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình "Xuân chiến sĩ" năm 2025

“Xuân chiến sĩ” là hoạt động thường niên, được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp tổ chức tại các địa bàn biên giới, biển đảo mỗi dịp tết đến, xuân về.

Chương trình nhằm phát huy truyền thống tương thân, tương ái; huy động các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới, biển đảo, đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tăng cường đoàn kết giữa lực lượng vũ trang Quân khu với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Quang cảnh hội nghị

Chương trình “Xuân chiến sĩ” năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 17-1-2025, tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Đây là nơi ra đời lực lượng vũ trang Quân khu 7 vào ngày 10-12-1945.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, chương trình “Xuân chiến sĩ” năm 2025 là dịp để động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết Nguyên đán năm 2025 vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị

Trong khuôn khổ chương trình, sẽ tổ chức lễ dâng hương tại Bia truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 và Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long An; khánh thành và bàn giao điểm trường mầm non và nhà tình nghĩa quân dân; tổ chức “Chợ xuân 0 đồng - Lan tỏa yêu thương” trao tặng 600 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Huệ. Sau khi mua sắm tết, bà con sẽ cùng ăn tết với bộ đội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn đến thăm, chúc tết, tặng quà cấp ủy, chính quyền địa phương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, các đơn vị đóng quân trên tuyến biên giới...

Đặc biệt, điểm nhấn của "Xuân chiến sĩ" năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tráng ca Vàm Cỏ Đông" được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 17-1. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh Long An và được tiếp sóng trên Đài Truyền hình TPHCM và Đài PT-TH các tỉnh trên địa bàn Quân khu 7. Đan xen giữa chương trình nghệ thuật là phần giao lưu với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, trao quà cho các đơn vị, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Đức Huệ.

