Nhiều người dân Israel mất niềm tin với Thủ tướng Netanyahu

Tờ Times of Israel ngày 13-7 dẫn kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Kênh truyền hình 12 ghi nhận, 72% người Israel được hỏi cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu nên từ chức vì thất bại trong việc ngăn chặn vụ tấn công của Hamas hôm 7-10-2023.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) chủ trì cuộc họp nội các ở Tel Aviv. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số đó, 44% khẳng định Thủ tướng Israel phải từ chức ngay lập tức, 28% khuyên ông nên từ chức sau chiến tranh. Những người được hỏi nhấn mạnh Thủ tướng Netanyahu là người chịu trách nhiệm lớn nhất đối với vụ tấn công của Hamas. Kết quả thăm dò dư luận cũng cho thấy 64% người Israel ủng hộ việc đạt được thỏa thuận với Hamas về lệnh ngừng bắn và trả tự do cho các con tin.

Cuộc thăm dò của Kênh 12, do Midgam Consulting and Research thực hiện ngày 11-7, với 502 người Israel từ 18 tuổi trở lên, sai số ±4,4%. Cuộc thăm dò của Kênh 12 cũng cho thấy, công chúng Israel nhắc đến những người khác được cho là phải chịu trách nhiệm, như người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân sự thuộc Lực lượng quân đội Israel (IDF) Aharon Haliva, Tham mưu trưởng IDF Herzi Halev, Giám đốc Cơ quan An ninh Israel Ronen Bar và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant.

HÀ TRANG