Nhiều nguyên nhân gây kẹt xe tại TPHCM những ngày qua

Chiều 16-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở TT-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Dự họp báo có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy.

Tại họp báo, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng Ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM đánh giá, từ khi áp dụng triển khai Nghị định 168, tình hình trật tự an toàn giao thông ở thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ.

Từ ngày 1 đến ngày 14-1-2025, trên địa bàn TPHCM xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết và 16 người bị thương. So với thời gian liền kề, giảm 42 vụ.

Ông Nguyễn Thành Lợi cho biết, những ngày qua xảy ra cảnh đông đúc, ùn tắc phương tiện khi tham gia giao thông ở các tuyến đường, khu vực trọng điểm. Để đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như tìm hiểu, xác định nguyên nhân, UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn cùng các địa phương khảo sát, phân tích.

Qua đó, xác định một số nguyên nhân như vào thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao; việc chấp hành của người dân nghiêm túc hơn khi Nghị định 168 có hiệu lực, thực hiện đúng quy định, quy tắc lưu thông nên dòng phương tiện kéo dài hơn.

Bên cạnh đó, một số hạ tầng giao thông bị quá tải so với lưu lượng phương tiện hiện nay. Tổng số phương tiện giao thông cá nhân thành phố đang quản lý là hơn 10 triệu; trong đó, hơn 1 triệu xe ô tô, còn lại xe gắn máy. Đó là số phương tiện đăng ký tại TPHCM, ngoài ra còn có lượng phương tiện lớn của người dân từ các địa phương khác đến TPHCM mưu sinh; phương tiện vãng lai, lưu thông qua tuyến đường trên địa bàn thành phố, mang tính tạm thời trong ngày, dẫn đến nhu cầu đi lại bị quá tải.

Một nguyên nhân nữa xuất phát từ điều kiện kỹ thuật liên quan đến điều tiết giao thông chưa được cải thiện, cập nhật kịp thời so với tình hình. Vài thời điểm, ở một số vị trí có lỗi kỹ thuật đối với hệ thống phương tiện kỹ thuật phục vụ điều tiết giao thông. Cùng với đó, công tác phối hợp xử lý tình huống của các lực lượng chức năng có lúc chưa kịp thời để khắc phục phát sinh, tồn tại, bất cập.

Vừa qua, Thường trực UBND TPHCM cũng chỉ đạo các đơn vị xác định khu vực, vị trí cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật vẫn đảm bảo lưu thông thuận lợi.

Theo ông Nguyễn Thành Lợi, theo thông tin của các đơn vị chức năng, vừa qua, thành phố đã triển khai rà soát và áp dụng lắp đèn báo phụ, cho phép các phương tiện, đặc biệt xe gắn máy được rẽ phải tại các giao lộ có bố trí đèn giao thông khi đèn đỏ.

Về các biện pháp khác, thành phố chỉ đạo các lực lượng chủ động duy trì và huy động thêm lực lượng thanh niên, đoàn viên… tham gia điều tiết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân nắm, hiểu rõ và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục rà soát các tuyến đường, hẻm để xử lý giải tỏa tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường...

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM, để ngăn ngừa tình trạng xe “dù”, bến “cóc” trên địa bàn, Công an TPHCM đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn TPHCM, từ ngày 25-11-2024 đến ngày 14-2-2025.

Theo thống kê của Công an TPHCM, từ ngày 25-11-2024 đến nay, lực lượng CSGT, Công an TPHCM đã xử lý hơn 1.850 trường hợp vi phạm, tước 122 giấy phép lái xe, phạt tiền trên 1,5 tỷ đồng. Trong đó, xử lý 1.125 trường hợp dừng đỗ sai quy định; 31 trường hợp vi phạm về hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách hoặc không đúng đối tượng theo quy định; 90 trường hợp đón trả khách không đúng quy định; 13 trường hợp không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, không có hoặc không mang theo lệnh vận chuyển và các hành vi vi phạm khác.

Thông qua phản ánh từ báo chí, người dân và công tác kiểm tra, rà soát, Công an TPHCM và Sở GTVT TPHCM đã xác định các điểm có dấu hiệu dừng, đỗ đón trả khách không đúng quy định trên địa bàn.

Hiện Công an TPHCM đã và đang phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại các điểm này; lắp đặt, trích xuất camera giám sát, tra cứu giám sát hành trình, bí mật ghi hình và thực hiện ký cam kết với chủ xe, lái xe khi tham gia các dịch vụ vận chuyển hành khách...

