Nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến với người dân, góp phần đẩy lùi “Tín dụng đen”

Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia, trong đó cải thiện năng lực cung ứng vốn của nền kinh tế của hệ thống Ngân hàng theo Chỉ thị số 12/CT-TTg và Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1178/QĐ- NHNN của Ngân hàng Nhà nước chính là giải pháp hữu hiệu giúp tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “Tín dụng đen”.

Từ một bộ phận người dân có nhu cầu vay vốn không tài sản đảm bảo với tâm lý muốn “nhanh chóng”, “Tín dụng đen” xuất hiện, trở thành vấn nạn nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến an ninh an toàn kinh tế và trật tự xã hội. Hoạt động này ngày càng trở nên nhức nhối hơn khi tội phạm lợi dụng công nghệ cao phát tán nhiều hình thức cho vay qua app, núp bóng doanh nghiệp cho vay trực tuyến...

Tại địa bàn nông thôn, nơi mà kiến thức và thông tin về kênh tín dụng của người dân còn chưa đầy đủ, cùng với tâm lý e ngại khi đi vay vốn trong khi nhu cầu chi tiêu của người dân về các khoản sinh hoạt thiết yếu như thanh toán điện nước, chữa bệnh, đóng học phí cho con… đôi khi cấp bách, phải tìm đến tín dụng đen như một phương thức “vay nóng” để trang trải mặc dù biết hậu quả, nhưng không lường trước đầy đủ về “lãi mẹ đẻ lãi con”, “các loại phí”, thủ đoạn khủng bố tinh thần khi đòi nợ, gây thương tích, hủy hoại tài sản.. dẫn đến nhiều người phải bán nhà cửa, ruộng đất.. để trả nợ.

Theo thống kê của NHNN, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng đều qua các năm với tốc độ tăng trưởng bình quân 10 năm trở lại đây đạt tới 20% và luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế. Chủ lực trong cung ứng nguồn vốn phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn chủ đạo, tăng cường thói quen cho vay lành mạnh từ đó đẩy lùi, xóa bỏ hoạt động “Tín dụng đen” trong khu vực này. Agribank đã ban hành nhiều chính sách cũng như sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của người dân

Thẻ Lộc Việt - giải pháp tài chính đẩy lùi “Tín dụng đen”

Năm 2021, Agribank cho ra mắt thẻ Lộc Việt là giải pháp tài chính vi mô, hướng đến khách hàng mục tiêu là những người chưa/ít được tiếp cận với sản phẩm - dịch vụ tài chính ngân hàng, như người sống trên địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, sinh viên của các trường cao đẳng, đại học… Thẻ Lộc Việt vừa là phương tiện thanh toán, vừa là công cụ tài chính với lợi thế chi tiêu trước cho những khoản thiếu hụt tạm thời và trả tiền sau.. Agribank đồng thời tối giản hóa các thủ tục để người dân có cơ hội tiếp cận để phát hành thẻ, tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Khách hàng được cấp tín dụng tín dụng lên tới 100.000.000VNĐ. Số tiền thanh toán tối thiểu khách hàng phải trả khi đến hạn chỉ 2%/tổng dư nợ và được miễn lãi tới 55 ngày, không phí phát hành thẻ, không phí thường niên năm đầu. Giải pháp Thẻ Lộc Việt góp phần lành mạnh hóa thị trường tín dụng vi mô, đẩy lùi “Tín dụng đen”, ổn định kinh tế, xã hội trên địa bàn nông nghiệp nông thôn. Tới cuối tháng 8-2023, có 146.928 thẻ được phát hành, hạn mức tín dụng: 2.417 tỷ đồng.

Các chương trình tín dụng chính sách và chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất

Khẳng định quyết tâm cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho người dân từ đó góp phần đẩy lùi tín dụng đen, trong đó nhấn mạnh ngoài việc tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách và tín dụng ưu đãi lãi suất, Agribank đã và đang thực hiện có hiệu quả 07 chính sách tín dụng, 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Trong năm 2023, Agribank dành hơn 60.000 tỷ đồng triển khai đồng bộ nhiều chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn đến 2%/năm so với lãi suất cho vay thông thường với mục tiêu hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Agribank triển khai mạnh mẽ hình thức cho vay qua tổ nhóm để đưa vốn và sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích đến mọi người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, Agribank không ngừng cải tiến quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng và dịch vụ ngân hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Ứng dụng dữ liệu dân cư tích hợp chức năng xác thực tài khoản ngân hàng, xử lý tình trạng tài khoản ảo để hoạt động “Tín dụng đen”

Thực thi kế hoạch của ngành Ngân hàng thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (đề án 06), mở đường cho giải pháp toàn diện, căn cơ, triệt để xóa bỏ “Tín dụng đen” sử dụng công nghệ cao từ việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động ngân hàng.

Nhận biết việc xác thực, làm sạch, định danh tài khoản, thông tin khách hàng là then chốt và quan trọng trong phòng chống tội phạm lợi dụng công nghệ cao hoạt động “Tín dụng đen”, Agribank đang đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai các giải pháp kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, khai thác thông tin căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử (VNeID) phục vụ định danh, xác thực khách hàng; đồng thời phối hợp làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng, từ đó xóa bỏ “tài khoản ảo” mà những kẻ tội phạm công nghệ cao lợi dụng để hoạt động “Tín dụng đen”.

Hướng tới thay thế 50% món vay nhỏ lẻ trên kênh số theo mục tiêu quan trọng của chương trình chuyển đổi số quốc gia, Kiosk Ngân hàng số - Agribank Digital cung cấp chức năng Cho vay trực tuyến tới khách hàng có nhu cầu vay vốn tại bất kỳ thời điểm nào thông qua một vài các thao tác đơn giản. Khách hàng nhập thông tin khoản vay, để máy chụp các chứng từ kèm theo, nhận đơn đề nghị vay vốn, ký và trả lại vào khe nhận giấy tờ trên hệ thống. Thời gian tới, Agribank nghiên cứu mở rộng chức năng này theo hướng giải ngân trực tiếp trên Ngân hàng số - Agribank Digital cho khách hàng với những món vay nhỏ, lẻ.

Agribank tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho người dân trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng an toàn, vay vốn hiệu quả, hậu quả của “Tín dụng đen” tới người dân thông qua hợp tác với đài truyền hình, cơ quan báo chí, tích cực chủ động tư vấn tài chính cho cộng đồng, tư vấn khách hàng vay vốn khi đến giao dịch cùng Agribank.

Tiếp tục phát triển, ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại như xác thực khách hàng qua eKYC, sinh trắc học… tạo hàng rào công nghệ ngăn chặn lừa đảo công nghệ, đồng thời tối ưu hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, cung ứng sản phẩm cho vay phù hợp với điều kiện, nhu cầu vay vốn của người dân, Agribank cam kết cùng ngành Ngân hàng hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ nhằm đẩy lùi và xóa bỏ hoạt động tín dụng đen, hướng đến mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, phát triển bền vững, đảm bảo an ninh an toàn quốc gia và an sinh xã hội.