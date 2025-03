Nhiều vỉa hè còn mới vẫn bị đào xới làm mới

Người dân băn khoăn

Những ngày đầu năm, quận Bình Thạnh đồng loạt khởi công thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An, để tháo nút thắt “cổ chai” đoạn giao lộ Chu Văn An - Nơ Trang Long và cải tạo vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ đường Nguyễn Xí đến đường Điện Biên Phủ trên địa bàn các phường 15, 24, 26. Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành trong 180 ngày, từ ngày 6-2 đến ngày 10-8-2025. Điều khiến người dân băn khoăn là chất lượng vỉa hè của tuyến đường còn khá tốt, nhưng đã bị đào xới để làm mới.

Vỉa hè đường Nguyễn Văn Luông (quận 6) được lát gạch đang còn tốt vẫn bị đào xới để làm mới

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, điều băn khoăn của người dân là có cơ sở. Trên toàn tuyến, chất lượng vỉa hè còn khá tốt, lớp gạch lót bằng phẳng, mọi người đi lại dễ dàng. Khi chúng tôi đặt câu hỏi, nhiều người có chung câu trả lời: “Nâng cấp, làm mới vỉa hè để khang trang, sạch sẽ hơn thì ai cũng thích. Nhưng trên địa bàn quận còn nhiều tuyến đường chưa có vỉa hè, nhiều con hẻm trong khu dân vẫn còn đường đất cần đầu tư hơn”. Với những người đi đường, mọi người nêu ý kiến thẳng thắn hơn.

Chị Phan Thị Phúc, nhà ở phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức), cho biết, nhiều năm nay, đều đặn mỗi ngày, sáng sớm chị đi theo đường Đinh Bộ Lĩnh vào trung tâm thành phố và buổi chiều đi đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để về nhà. Chị thấy vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh còn tốt thì lại được đầu tư làm mới, trong khi vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã quá cũ nát nhưng lại không được đầu tư làm mới. Tuyến đường cửa ngõ vào hay ra thành phố đều quan trọng như nhau, vì thế nên đầu tư tuyến đường có chất lượng vỉa hè kém hơn.

Ông Nguyễn Hữu Danh từ quán cà phê Thủy Trúc (cạnh giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Chu Văn An, quận Bình Thạnh) bước ra chăm chú nhìn lớp bê tông dày, chia sẻ, vỉa hè được lót bằng lớp bê tông dày, quá kiên cố nhưng làm hạn chế quá trình thấm thoát nước. Vỉa hè làm mới ai cũng thích, nhưng tấm bê tông sẽ ngăn không cho nước thấm qua, chắc chắn làm tăng mức mức độ ngập nước tuyến đường mỗi khi trời mưa lớn.

Vỉa hè làm bằng đá granit vẫn bị đào

Địa bàn quận 6 là nơi có nhiều tuyến đường mà vỉa hè còn tốt nhưng đã bị đào lên để làm mới. Người dân trên tuyến đường Nguyễn Văn Luông bức xúc, đây là tuyến đường huyết mạch của quận 6, nối thông 3 phường 10, 11, 12. Trên tuyến đường có nhiều cơ quan công sở, trường học, công viên nên hệ thống đường, vỉa hè luôn được chú trọng đầu tư. Tuy nhiên, người dân đặt vấn đề vì sao vỉa hè còn tốt nhưng vẫn bị đào lên để đầu tư làm mới. Ông Vũ Xuân Cảnh, giữ xe cho khách tại một cửa hàng tạp hóa gần trụ sở UBND phường 12, chia sẻ, từ khi đơn vị thi công bóc lớp gạch lát vỉa hè, khách hàng khó vào cửa hàng nên việc mua bán bị ế ẩm, việc dắt xe cho khách cũng khó khăn.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ phường 12, quận 6, thông tin, con đường Nguyễn Văn Luông chạy dài trên địa bàn 3 phường. Chất lượng vỉa hè trước khi đầu tư xây dựng còn tương đối tốt, chỉ có một vài điểm bị bong tróc. Thực tế hiện nay, ở những đoạn đường chưa đào xới, vỉa hè vẫn còn khá tốt. Bà Nguyễn Thị Viễn, Chủ tịch UBND phường 12, cho biết, công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 6 làm chủ đầu tư. Phường chỉ là đơn vị thụ hưởng. Phóng viên cần thông tin cụ thể về dự án thì gửi văn bản, phường sẽ trả lời bằng văn bản chứ không trả lời trực tiếp.

Những người dân dọc theo tuyến đường Hậu Giang thuộc địa bàn phường 5, quận 6 nhận xét: “Tiền nhà nước sao không thấy xót?”. Có mặt trên công trình cải tạo vỉa hè tuyến đường Hậu Giang (đoạn từ cầu Hậu Giang đến đường Mai Xuân Thưởng), do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 6, làm chủ đầu tư, chúng tôi chứng kiến xe máy “bóc” từng tấm đá granit mà không khỏi xót xa. Toàn bộ vỉa hè trên tuyến đường này vừa được nâng cấp không lâu, làm mới bằng vật liệu đá granit. Những đoạn vỉa hè còn lại chưa bị bóc, mặt vỉa hè phẳng lì, chất lượng vỉa hè còn rất tốt, vậy nhưng đơn vị thi công vẫn đào lên để làm mới.

Không chỉ khu vực quận ven mà ở khu vực trung tâm thành phố, nhiều tuyến đường có chất lượng vỉa hè còn khá tốt cũng được thay mới. Tiêu biểu là dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1. Theo nhận xét của người dân, toàn bộ vỉa hè con đường từ vòng xoay Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh đều được lát gạch. Trên toàn tuyến chỉ có một vài điểm gạch bị bong, nếu sửa chữa lại thì vẫn sử dụng tốt. Thực tế, vỉa hè của con đường này còn tốt hơn nhiều tuyến đường trên địa bàn phường.

Qua tìm hiểu được biết, các địa phương đồng loạt tiến hành đào xới vỉa hè để chỉnh trang đô thị, nhằm phục vụ chương trình kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm. Có ý kiến cho rằng, những tuyến đường được chọn để làm mới, ngoài việc nâng cấp, cải tạo còn có yếu tố “ngoại giao”, làm đẹp mặt tiền địa phương nên được ưu tiên.

TRẦN YÊN