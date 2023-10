Những câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu và sức mạnh

Amy Newmark là Tổng Biên tập của bộ sách “Chicken Soup for the Soul”. Kể từ năm 2008, bà đã xuất bản 190 tựa sách mới cho bộ sách này, hầu hết đều bán chạy tại Mỹ và Canada. Bà được ghi nhận là người làm hồi sinh “Chicken Soup for the Soul” - thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1993. Để làm được điều này, Amy đã tuyển chọn và biên soạn những câu chuyện có thật đầy cảm hứng - từ những con người bình thường nhưng có trải nghiệm phi thường. Qua đó, Amy giúp thương hiệu lâu đời “Chicken Soup for the Soul” luôn giữ được tính mới mẻ và phù hợp với độc giả ngày nay.

Hai tác phẩm vừa được First News liên kết với NXB Tổng hợp TPHCM phát hành mới đây, mang đến những câu chuyện như vậy. Nếu Gieo hạt mầm tử tế gồm những câu chuyện cảm động, sâu sắc và truyền cảm hứng; thì Những chồi non hy vọng lại nhấn mạnh đến các vấn đề thường gặp trong đời sống hiện đại: những mối quan hệ độc hại, nạn phân biệt chủng tộc/giới tính, chứng trầm cảm...

Ấn phẩm Gieo hạt mầm tử tế bao gồm 27 mẩu chuyện nhỏ. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về cách mà con người đối đãi tử tế với nhau; mang đến cho nhau sự chở che ấm áp; trao cho nhau nguồn an ủi, động viên; dành cho nhau một tình cảm đặc trưng chỉ có trong xã hội loài người là tình người. Nó giúp con người vượt qua mọi khổ đau, bất hạnh, mất mát; tìm lại được niềm tin và tình yêu vào cuộc sống, vào con người, dù con người và cuộc sống nhiều lúc quá phức tạp, nhiễu nhương.

Những chồi non hy vọng là tuyển tập gồm 25 câu chuyện xoay quanh cách mà con người vượt qua những thất bại, khó khăn bằng chính nghị lực, bằng chính niềm tin và hy vọng của mình, để tiếp tục hướng về phía trước, hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn mà mình đáng được hưởng.

Đó là những câu chuyện như: Vượt lên nỗi sợ hãi, Khởi đầu bằng 1 đô-la, Chiến đấu như con gái, Sức mạnh của nụ cười, Nuôi dưỡng niềm tin… ca ngợi cách con người vượt qua những nghịch cảnh, khó khăn cuộc sống để tiếp tục tiến về phía trước bằng chính nghị lực, niềm tin và hy vọng của mình. Trong đó, hy vọng như những chồi non, nếu được chăm sóc, nâng niu, sẽ vươn mình lớn dậy, thành cây lá xanh tươi của cuộc đời mình.