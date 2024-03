Những cuốn sách cho ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Những cô gái PR

Những cô gái PR là cuốn sách của 3 tác giả: Lê Mai Anh, Nguyễn Mai Phương và Hà Kiều Anh. Sách dày 244 trang, gồm 3 chương chính tương ứng với chia sẻ của 3 cô gái trẻ: Từ một cô gái 18 tuổi nặng gần 100kg đến sinh viên xuất sắc ngành PR; Những gạch nối trong nghề; Nghề chọn người hay người chọn nghề - Mất bao lâu để thấy đam mê?

"Những cô gái PR" có sự góp mặt của 3 cô gái: Lê Mai Anh, Nguyễn Mai Phương và Hà Kiều Anh

Cuốn sách là những trải nghiệm của ba cô gái có cùng hoạt động trong ngành PR ở 3 giai đoạn khác nhau của sự nghiệp: Một cô gái trẻ mới vào ngành; Một người ở những gạch nối của sự nghiệp khi chuẩn bị bước qua “5 năm lần thứ nhất”; Một người ở vị trí quản lý và điều hành doanh nghiệp với 18 năm kinh nghiệm.

Thông qua những câu chuyện và trải nghiệm nghề nghiệp, hy vọng bạn đọc sẽ cảm nhận được niềm đam mê và hạnh phúc trong công việc của các cô gái, hiểu thêm về ngành truyền thông - quan hệ công chúng. Đó thực sự là một công việc sôi động, giàu cảm xúc, trải nghiệm và không thiếu sự kỷ luật, chuyên tâm.

Chỉ cách người một nhịp đập con tim

Được biết đến ở Việt Nam với hai ấn phẩm mang màu sắc tự truyện là LOAN - từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng và Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi; lần này, tác giả Isabelle Müller trở lại với tiểu thuyết Chỉ cách người một nhịp đập con tim.

Câu chuyện bắt đầu từ Anna, một phụ nữ trẻ có niềm yêu thích với các chủ đề tâm linh, bí truyền, trải qua nỗi thất vọng cay đắng và quyết định tự tử trong một cơn xúc động. Tuy nhiên, cô bất ngờ được người bạn thân nhất Johanna cứu vào giây cuối cùng và sau đó hôn mê nhiều tuần trong tình trạng nhiễm độc nặng trong bệnh viện.

"Chỉ cách người một nhịp đập con tim" đánh dấu cho sự trở lại của tác giả Isabelle Müller bằng thể loại tiểu thuyết

Cùng với đó, Marc, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ trẻ, thành đạt và là một người đàn ông khá hời hợt, dắt chó đi dạo vào buổi tối và bị một chiếc ô tô đâm phải. Anh ta đang hôn mê trong bệnh viện với vết thương nặng. Trong trạng thái hôn mê, ý thức của cả hai vẫn còn sống và khỏe mạnh. Anna không muốn gì hơn ngoài cái chết, trong khi Marc chỉ muốn quay lại cuộc sống cũ. Trước ngưỡng cửa giữa sự sống và cái chết, linh hồn của Anna và Marc vô tình dành khoảng thời gian này cho nhau. Cả hai đột nhiên ở trong một căn phòng bí ẩn đầy ma thuật mang tên "Nowhere" (Hư không) mà họ phải chia sẻ.

Nhật ký cô giáo - Học kỳ Tết

Sau các tập sách Nhật ký cô giáo - Học kỳ Xuân (2019), Nhật ký cô giáo - Học kỳ Hè (2021), Nhật ký cô giáo - Học kỳ Thu (2022), tác giả Hồ Yên Thục tiếp tục ra mắt Nhật ký cô giáo - Học kỳ Tết. Sách dày 191 trang gồm các nội dung chủ đạo: May mắn, Hỏi đáp vui, Facebook, Chương trình và sự kiện, Nhân vật cổ tích, Tuyển dụng, How to pass, Dẫn lối.

"Nhật ký cô giáo - Học kỳ Tết" của cô giáo Hồ Yên Thục

Học kỳ Tết là tập cuối trong series sách Nhật ký cô giáo, ghi chép lại những câu chuyện hàng ngày đi làm của một giảng viên đại học tư thục ở TPHCM. Lần này, sách tiếp tục mô tả cuộc sống học quán của cô giáo đã qua giai đoạn làm quen với môn học, sinh viên, bước vào giai đoạn ổn định toàn tâm toàn ý xây dựng cho nơi làm việc trở thành nơi đáng sống.

Nhật ký cô giáo - Học kỳ Tết là một lời giới thiệu chân thành cho những ai muốn lựa chọn đại học như một nơi tươi đẹp để dành cả thanh xuân học tập, hoặc cho những thầy cô giáo chọn đại học như một sự nghiệp để dấn thân. Ở đó, có cả một bầu trời nhiệt huyết và kỷ niệm của thầy lẫn trò.

VIÊN THI