Những “Gương sáng phố phường” cùng vì sự bình yên của thành phố

Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2024), 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2024), 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2024).

Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng và Phó Giám đốc Công an TPHCM - Thiếu tướng Trần Đức Tài trao giấy khen, kỷ niệm chương cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: THÚY BÌNH

Thiếu tướng Trần Đức Tài phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật - giao lưu "Gương sáng phố phường" lần thứ 21 năm 2024. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình năm nay đặc biệt ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào dịp lực lượng Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhóm ca 135 biểu diễn ca khúc "Bài ca người chiến sĩ Công an Thành phố". Ảnh: THÚY BÌNH

Các ca sĩ Hồ Tuấn Phúc và Phạm Đồng Diệu Ly biểu diễn ca khúc "Việt Nam trong tôi là". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình Gương sáng phố phường năm nay tôn vinh và giới thiệu, giao lưu những gương sáng điển hình đã có nhiều thành tích nổi bật trong phong trào phòng, chống tội phạm, vì an ninh Tổ quốc, các Tổ nhân dân tuần tra - mô hình huy động người dân trên địa bàn tham gia tuần tra với lực lượng công an phường nhằm lập lại trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giao lưu với Tổ tự quản về an ninh, trật tự của Hội Cựu Công an nhân dân...

Thiếu tá Lê Quốc Bảo, cán bộ Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình. Ảnh: THÚY BÌNH

Anh Nguyễn Lê Hậu, nhân viên kỹ thuật Bệnh viện Thủ Đức là Tổ trưởng của Tổ nhân dân tuần tra phường Linh Trung, Thủ Đức. Ảnh: THÚY BÌNH

Chú Hà Quang Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND quận Bình Thạnh có nhiều đóng góp, gắn kết với nhân dân và đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho xã hội tại địa phương. Ảnh: THÚY BÌNH

Chú Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng ban công tác mặt trận KP1, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, rất tích cực hỗ trợ và giúp đỡ bà con ở địa phương, từng cứu được một gia đình 5 người thoát ra từ đám cháy và thoát chết. Ảnh: THÚY BÌNH

Bà Trần Xuân Mỹ, Đội trưởng Đội Công tác xã hội phường 14, quận 11, luôn mong muốn cộng đồng có thêm nhiều hỗ trợ cho những người đã từng vi phạm pháp luật trở lại với cuộc sống thường nhật. Ảnh: THÚY BÌNH

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn ca khúc "Cuộc sống tươi đẹp". Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục ca múa "Thênh thang đường mới". Ảnh: THÚY BÌNH

Tại chương trình, có 19 tập thể, cá nhân được Công an TPHCM tuyên dương, trao giấy khen, kỷ niệm chương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

THÚY BÌNH