Những người lính giữa lằn ranh sinh tử

Tiếng chuông báo động có thể vang lên bất cứ lúc nào, báo hiệu những tình huống sinh tử. Dù vậy, giữa những đám cháy dữ dội nhất hay dòng nước xiết khôn lường, những cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) luôn sẵn sàng dấn thân...

Cuộc phỏng vấn đặc biệt

Buổi trò chuyện với Trung tá Nguyễn Hữu Đạo, Tổ trưởng Tổ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Phòng PC07 - Công an TPHCM), vào chiều 26-9 đã để lại trong chúng tôi nhiều cảm xúc khó quên. Khi đó, các cán bộ, chiến sĩ đang tất bật chuẩn bị cho buổi diễn tập tại đường hầm sông Sài Gòn. Câu chuyện với anh Nguyễn Hữu Đạo vừa bắt đầu bằng vài câu thăm hỏi về cái duyên đưa anh đến với nghề chữa cháy thì… “Reng! Reng! Reng!”. “Cháy ở đâu?”, Trung tá Nguyễn Hữu Đạo lao ra hành lang, hỏi dồn dập. Các cán bộ, chiến sĩ tức tốc chạy ra xe, vừa mặc đồ bảo hộ vừa chuẩn bị phương tiện. Chỉ kịp ngoái lại nói nhanh: “Đợi anh chút nhé”, anh đã cùng đồng đội vội vã leo lên xe chữa cháy. Trong tích tắc, gần 30 cán bộ, chiến sĩ xuất phát, lao thẳng đến hiện trường.

Vụ cháy xảy ra tại tầng 4 của một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM). Ngọn lửa bùng phát, khói đen đặc cuồn cuộn, từng mảnh kính vỡ rơi xuống mặt đường. Lực lượng PCCC lập tức chia mũi, xe thang 56m vươn cao tiếp cận tầng trên. Anh Đạo trực tiếp cùng 2 đồng đội leo lên xe thang, áp sát điểm cháy. Chưa đầy 10 phút, ngọn lửa được khống chế, ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan... Khi xe thang hạ xuống, anh Đạo cùng đồng đội bước ra, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn tay còn vương những vết than đen.

Cán bộ, chiến sĩ PCCC - CNCH trên xe thang tiếp cận hiện trường vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM. Ảnh: THU HOÀI

Hơn 22 năm trong nghề, Trung tá Nguyễn Hữu Đạo đã tham gia biết bao vụ cháy lớn nhỏ. Có lúc anh vỡ òa hạnh phúc khi cứu được người dân ra ngoài chỉ trong tích tắc giữa ranh giới sống - chết. Nhưng cũng có những nỗi nuối tiếc khôn nguôi khi không kịp đưa nạn nhân ra khỏi biển lửa. Dù chỉ còn tia hy vọng nhỏ nhoi, các anh vẫn nỗ lực hết sức. Anh Đạo trải lòng: Nghề chữa cháy cần ý thức rõ sự nguy hiểm rình rập từng ngày. Ai nói không sợ là không thật. Biết sợ mới biết cách vào và biết đường ra. Sợ để chuẩn bị kỹ, để giữ đồng đội, giữ mình, giữ tính mạng cho người dân. Mình phải học mỗi ngày để làm đúng trong tích tắc.

Những gian nan, hiểm nguy nơi hiện trường, anh Đạo hiếm khi kể lại với gia đình. Anh chỉ giữ cho riêng mình, giấu sau nụ cười bình thản, để vợ con an lòng.

Từ con nhà nông thành người lính cứu nạn

Chiều muộn, sau trận bóng chuyền giao lưu chào mừng ngày 4-10, chúng tôi gặp Đại úy Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1988), Đội công tác chữa cháy và CNCH, Phòng PC07, Công an TPHCM. Tốt nghiệp lớp 12, anh Trung chọn học ngành ô tô. Ra trường, anh lại quyết định khoác lên mình màu áo xanh và gắn bó với công tác CNCH. “Vất vả quen rồi, vì mình con nhà nông mà”, anh Trung chia sẻ.

Với 15 năm trong nghề, anh Trung trải qua không ít thử thách cam go. Ký ức khó quên nhất của anh là những ngày lặn mò nạn nhân giữa hồ thủy điện Lâm Đồng năm 2014, rồi tiếp tục CNCH vụ sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng cùng năm. Năm 2023, anh Nguyễn Văn Trung là 1 trong 5 chiến sĩ PCCC-CNCH tinh nhuệ của TPHCM tham gia tìm kiếm người gặp nạn sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo anh Trung, làm lính CNCH được gói gọn trong một chữ “cảm”. Cảm thương khi nhìn thấy những giọt nước mắt người nhà nạn nhân đứng ngóng ngoài vành dây, cảm nhận từng phút giây quý hơn vàng để kịp thời cứu nạn. Nhưng “cảm” không được phép làm chao đảo tay nghề.

“Lặn sông nhỏ đã khó, lặn sông lớn còn nguy hiểm gấp nhiều lần. Nước đục, sâu… Chỉ có tập luyện chuyên sâu, quen địa hình, dòng chảy thì mới ứng phó tốt nhất”, anh chia sẻ.

Thực hiện Nghị định số 105 của Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC-CNCH, thời gian qua, Công an TPHCM và chính quyền cơ sở đã khẩn trương triển khai công tác thu thập, cập nhật dữ liệu về PCCC-CNCH. Tính đến hết ngày 2-10, đối với các cơ sở do Phòng PC07, Công an TPHCM quản lý, đã có 57.758/63.798 (chiếm 90,53%) cơ sở hoàn thành cập nhật dữ liệu. Đối với các cơ sở do UBND cấp xã quản lý, đã có 97.618/138.931 (chiếm 70,26%) cơ sở hoàn thành cập nhật dữ liệu... Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, lực lượng chức năng sẽ có bản đồ số về nguy cơ cháy nổ, phục vụ kiểm tra, giám sát, cảnh báo sớm và xử lý sự cố nhanh chóng, chính xác.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT