Niềm vinh dự đến sau 70 năm

Ngày 1-9, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ hợp long công trình “Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây”. Đây là công trình thuộc đường Vành đai thành phố Tân An và là một trong ba công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Long An, được khởi công xây dựng ngày 11-12-2021.