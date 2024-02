Niềm vui ở khu tái định cư Dự án cao tốc Bắc-Nam

Ngày giáp tết, có mặt tại khu TĐC thôn Đông Vĩnh và khu TĐC thôn Phúc Yên ở xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc), nhiều ngôi nhà mới cao tầng khang trang, thiết kế đẹp, hiện đại nằm san sát nhau vừa được xây dựng hoàn thành và nhiều hộ dân cũng đã chuyển vật dụng vào sống ổn định. Những ngôi nhà còn lại cũng sắp hoàn thành. Các tốp thợ đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục cuối cùng để kịp bàn giao trước tết. Toàn cảnh các khu TĐC đã hình thành dáng vóc của khu phố mới thu nhỏ.



Đang ngồi nhâm nhi ly nước chè xanh nóng hổi trong ngôi nhà khang trang, còn vương mùi sơn trong nơi ở mới, ông Trần Duy Tý (sinh năm 1960, thôn Đông Vĩnh) không giấu niềm vui: “Nơi ở cũ rộng 812m2 đất, chấp hành chủ trương của Nhà nước về giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Bắc - Nam, ngay từ đầu gia đình tôi đã đồng thuận, tiên phong thực hiện di dời đến nơi ở mới. Sau khi nhận gần 1,5 tỷ đồng tiền đền bù, gia đình chọn 300m2 đất tại khu TĐC, cách nơi ở cũ khoảng 1,5km để làm chỗ an cư lạc nghiệp. Đến nay, sau gần 8 tháng thi công, ngôi nhà với chi phí khoảng 1 tỷ đồng đã xong và chuyển vào ở ổn định trước tết”.



Ông Trần Duy Tý cho biết, tại nơi ở cũ, nhà cửa đã xuống cấp, vì thế cứ đến mùa bão lũ là rất lo lắng. Nay được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện chuyển lên khu TĐC có địa thế cao ráo, hệ thống hạ tầng, đường giao thông đồng bộ, đi lại thuận tiện, đáp ứng được lòng mong mỏi của người dân nên ai cũng vui mừng, phấn khởi.



Cách nhà ông Tý không xa, ông Võ Lương (sinh năm 1962) đang chở từng xe cát vào san mặt bằng sân phía trước ngôi nhà mới của mình ở khu TĐC thôn Đông Vĩnh, chia sẻ: “Khu TĐC được quy hoạch đồng bộ, cao ráo nên tôi cảm thấy rất yên tâm, phấn khởi, thoải mái và toại nguyện lắm. Đặc biệt, từ nay không còn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo lắng mỗi mùa bão lũ”.



Theo ông Võ Lương, tại nơi ở cũ, gia đình ông có 1.100m2 đất, sau khi nhận khoảng 3 tỷ đồng tiền đền bù, gia đình chọn mua 2 mảnh đất tại khu TĐC, cách nơi ở cũ hơn 1km. Từ tháng 8-2023, bắt đầu làm nhà trên diện tích 220m2 với chi phí khoảng 1 tỷ đồng, đến nay đã xong và gia đình chuyển vào ở ổn định trước tết. Sau khi mua đất và xây nhà, gia đình cũng mừng vì vẫn còn dư một ít tiền để dành và 1 miếng đất 300m2 chưa sử dụng.



Ông Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường, cho biết, Kim Song Trường là một trong những xã bị ảnh hưởng lớn nhất khi Dự án cao tốc Bắc-Nam đi qua địa bàn có tổng chiều dài 6,3km (chiếm khoảng 1/3 của toàn huyện), với 118 hộ gia đình có ảnh hưởng nhà ở và đất, trong đó có 74 hộ thuộc diện TĐC. Đến nay, tại khu TĐC thôn Đông Vĩnh đã có 23/44 hộ xây dựng nhà ở, khoảng 80% hộ đã vào ở ổn định. Dự kiến 100% hộ vào ở ổn định trước tết. Khu TĐC thôn Phúc Yên có 25/30 hộ xây dựng nhà ở, đến tết có khoảng 80% hộ vào ở ổn định, số còn lại sẽ vào sau tết.



“Các khu TĐC ở xã Kim Song Trường, từ công tác sinh hoạt cho đến hệ thống hạ tầng, giao thông, điện và các thiết yếu khác đều được xây dựng đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nên người dân yên tâm, sớm ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất. Đặc biệt, nhiều hộ dân sau khi xây nhà cửa mới khang trang vẫn còn dôi dư một ít vốn để làm ăn, gửi tiết kiệm”, ông Nguyễn Thanh Hoàn chia sẻ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cho biết, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua 9 xã, thị trấn của huyện Can Lộc với tổng chiều dài 19,43km. Toàn huyện có 285 hộ dân bị ảnh hưởng về đất ở và tài sản trên đất, trong đó có 146 hộ thuộc diện TĐC. Để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống, huyện đã quy hoạch và xây dựng 5 khu TĐC, trong đó xã Kim Song Trường có 2 khu; các xã Quang Lộc, Sơn Lộc, Trung Lộc mỗi xã 1 khu. Đến nay, Can Lộc là địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh hoàn thành 100% quy hoạch và hạ tầng khu TĐC.