Nỗ lực giải quyết tình trạng ùn tắc đăng kiểm

Theo thông tin từ Bộ GTVT, 50 cán bộ, chiến sĩ do Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) tham gia hỗ trợ đã được phân công về các trung tâm đăng kiểm. Trong đó, TP Hà Nội nhận 30 người và TPHCM nhận 20 người. Các cán bộ, chiến sĩ đã làm việc trực tiếp tại các dây chuyền kiểm định ngay từ ngày 11-3. Trong quy trình đăng kiểm các phương tiện dân sự có 5 công đoạn chính, cán bộ, chiến sĩ CSGT sẽ hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ để việc thực hiện quy trình nhanh chóng, đầy đủ nhất. Trong ngày 11-3, Cục CSGT tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Cục CSGT đã ban hành kế hoạch tăng cường đăng kiểm viên trong lực lượng công an nhân dân cho các trung tâm đăng kiểm bị quá tải, trọng tâm ở Hà Nội và TPHCM. Cục CSGT đã phối hợp cùng Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN - Bộ GTVT) khảo sát xuyên đêm, đến 0 giờ sáng 11-3, để kết nối và đồng nhất cơ sở dữ liệu của đăng kiểm với cơ sở dữ liệu của CSGT nhằm giải quyết trong thời gian sớm nhất nhu cầu của người dân. Cục CSGT cũng phối hợp với Cục ĐKVN thống nhất 37 công đoạn đăng kiểm nhằm phục vụ tốt nhất cho người đi đăng kiểm xe cơ giới. Lãnh đạo Cục CSGT cho biết, đã có kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT sớm bỏ kiểm định lần đầu đối với xe nhập khẩu và sản xuất trong nước.

Theo Cục CSGT, năm 2022 cả nước có hơn 474.000 xe đăng ký lần đầu; từ ngày 1-1 đến 8-3-2023 đã có 62.800 xe đăng ký mới. Nếu thực hiện bỏ quy định xe đăng ký lần đầu sẽ giảm áp lực rất lớn cho công tác đăng kiểm. Cục CSGT sẽ kiến nghị cho hơn 780 cơ sở bảo dưỡng, bảo hành phương tiện trong cả nước được tham gia vào công tác kiểm định xe cơ giới để giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm.

- Cùng ngày, tại buổi tập huấn đăng kiểm do Cục CSGT tổ chức tại tỉnh Hà Nam, tân Cục trưởng Cục ĐKVN Nguyễn Chiến Thắng cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc đăng kiểm là do thiếu nhân lực đăng kiểm viên. Với mục tiêu trong tháng 3 cơ bản giải quyết ùn ứ trong công tác đăng kiểm, đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM, Cục ĐKVN đang đồng loạt triển khai các giải pháp để công tác đăng kiểm sắp tới đi vào nền nếp, trong đó có giải pháp huy động lực lượng đăng kiểm viên tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm của ngành GTVT.

- Ngày 11-3, Cục ĐKVN cho biết, tại Hà Nội đã có thêm Trung tâm Đăng kiểm 2905V (quận Long Biên) mở cửa trở lại sau thời gian bị tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra. Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có 9 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, trong đó 7 trung tâm đăng kiểm từng bị đóng cửa phục vụ điều tra, chỉ có 2 nơi chưa từng bị đóng cửa. Cục ĐKVN cũng cho biết đang khẩn trương sắp xếp nhân sự, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị để trong tuần tới tiếp tục khôi phục thêm hoạt động của các trung tâm đăng kiểm khác ở Hà Nội và TPHCM, hướng tới mục tiêu giải quyết ngay tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm trong tháng 3.

- Tại TPHCM, ngày 11-3, ghi nhận tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S (quận Bình Tân), mới đầu giờ sáng đã có 4 làn đậu xe từ trong sân đăng kiểm đến ra ngoài đường. Tài xế Dương Lâm Tùng (quận Tân Phú, TPHCM) cho hay, khác với mọi nơi, trung tâm này chỉ nhận đăng ký qua mạng mà không phát phiếu thứ tự. Chỉ cần xe đến trước, xếp hàng theo thứ tự là sẽ được đăng kiểm trong ngày. Ông Dương Hiếu Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-01S, cho hay, do thứ bảy là cuối tuần nên trung tâm chỉ nhận 100 phương tiện trong buổi sáng để cho nhân viên đăng kiểm nghỉ ngơi nhằm lấy lại sức khỏe. Ông Lợi lưu ý, nếu phương tiện chưa đăng ký phần mềm trên mạng thì không được đăng kiểm, dù đã xếp hàng.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 50-02S (quận 11), mới hơn 7 giờ sáng, lượng phương tiện đã xếp hàng dài, kéo ra đến đầu cổng. Theo nhân viên tại đây, trung tâm phát phiếu thứ tự cho xe có nhu cầu đăng kiểm. Hiện tại, phần mềm đăng ký của trung tâm đang tạm dừng do có nhiều phương tiện đăng ký theo khung giờ nhưng khi đến đăng kiểm lại không đúng theo giờ hẹn, đã xảy ra cự cãi. Trong sáng thứ bảy, trung tâm đã phát trước 120 phiếu; buổi chiều trung tâm sẽ phát thêm 20 phiếu cho những phương tiện đã hết đăng kiểm nhưng đang đậu xếp hàng.

Còn tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V (TP Thủ Đức, TPHCM), sáng thứ bảy vừa mới mở cửa cổng đăng kiểm, các phương tiện đã xếp hàng dài nối nhau chạy vào bên trong. Nhân viên trung tâm cũng thông báo chỉ nhận khoảng 150 phương tiện, làm đến khoảng 15 giờ sẽ nghỉ. Những ngày làm việc bình thường trung tâm sẽ hoạt động từ 7 đến 18 giờ, đang hoạt động 4 dây chuyền.