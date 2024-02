Nổ súng ngăn đánh nhau, người đàn ông ở Long An bị xử lý

Ngày 5-2, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết đã yêu cầu Công an xã Hựu Thành xử phạt hành chính ông V.C.T. (52 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hữu Thành, huyện Đức Hòa) với số tiền từ 2-5 triệu đồng, về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ có phép nhưng không thực hiện đúng quy định.