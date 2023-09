Nỗi đau, mất mát và sự đồng hành của "Vòng tay nhân ái"

Học bổng “Vòng tay nhân ái” do Quỹ Toyota Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia triển khai từ năm 2016 đã góp phần chia sẻ nỗi đau, mất mát cùng các em nhỏ là nạn nhân của tai nạn giao thông.

Tai nạn giao thông - nỗi đau cho người ở lại

Theo Tổng cục Thống kê, tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 3.603 vụ từ ít nghiêm trọng trở lên và 1.367 vụ va chạm giao thông, làm 2.865 người chết. Tai nạn giao thông đã cướp đi hạnh phúc, sự bình yên của nhiều gia đình, biến nhiều em nhỏ thành trẻ mồ côi.

Chung tay hỗ trợ các em vượt qua mất mát to lớn về tinh thần, thêm động lực vững tin trong cuộc sống là trách nhiệm của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội. Thấu hiểu điều đó, từ năm 2016 đến nay, chương trình Học bổng “Vòng tay nhân ái” đã được Quỹ Toyota Việt Nam tổ chức thường niên.

Với 8 lần triển khai Học bổng “Vòng tay nhân ái”, Quỹ Toyota Việt Nam đã có cơ hội đến thăm các em nhỏ là con của nạn nhân tai nạn giao thông tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, như: Lào Cai, Đắk Lắk, Sóc Trăng, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thanh Hóa và Điện Biên.

Hầu hết các em nhỏ đã đủ nhận thức về hậu quả tai nạn giao thông đã gây ra cho gia đình và chính bản thân các em. Dù thời gian trôi qua, ký ức về tai nạn giao thông dần lùi lại phía sau nhưng nỗi đau về tinh thần vẫn luôn ám ảnh các em trong suốt hành trình cuộc đời.

Bố mất trong tai nạn giao thông năm 2016, em Lầu Thị Nú (trú bản Nậm Ty B, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn chưa nguôi đau buồn. Gia đình thuộc hộ nghèo, từ ngày bố mất, Nú được người chú ruột cưu mang. Cuộc sống vất vả, thiếu thốn về vật chất và nỗi đau về tinh thần khắc sâu trên gương mặt em học sinh nghèo.

“Từ ngày bố mất, em buồn lắm…” câu nói ngập ngừng nghẹn lại của Nú cũng là tâm trạng chung của nhiều em nhỏ không may mồ côi cha mẹ do tai nạn giao thông. Sự quan tâm, động viên cả về vật chất và tinh thần của các cơ quan ban ngành, các tổ chức, doanh nghiệp sẽ là nguồn động lực to lớn để các em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Và sự đồng hành của Quỹ Toyota Việt Nam

Kể từ khi thành lập đến nay, Quỹ Toyota Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp cho xã hội trên nhiều lĩnh vực, trong đó, an toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu. Từ năm 2016 đến nay, Học bổng “Vòng tay nhân ái” hỗ trợ con em của nạn nhân tai nạn giao thông đã được quỹ tổ chức thường niên. 72 em học sinh mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do tai nạn giao thông gây ra đã nhận được học bổng ý nghĩa này.

Năm 2023, Học bổng “Vòng tay nhân ái” đến với tỉnh Điện Biên, địa phương có số vụ tai nạn giao thông và tỷ lệ nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông khá cao ở khu vực miền Bắc. 9 suất học bổng với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng đã được trao cho các học sinh là con em nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông và có hoàn cảnh khó khăn. Học bổng bao gồm hỗ trợ học phí, sách giáo khoa và sinh hoạt phí trong vòng 5 năm. Năm nay, ngoài học bổng của Quỹ Toyota Việt Nam, mỗi em còn được nhận một phần quà trị giá 2 triệu đồng từ đại lý Toyota Tây Bắc Sơn La.

Thông qua học bổng này, Quỹ Toyota Việt Nam đã góp phần giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tạo điều kiện để các em có cơ hội học tập tốt, tương lai trở thành những con người có ích cho xã hội. Cũng thông qua Học bổng “Vòng tay nhân ái”, thông điệp về nâng cao ý thức và trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đã được lan tỏa, hướng đến một xã hội văn minh và an toàn hơn.