Nội dung văn kiện phải bám sát tình hình thực tiễn của địa phương

Ngày 16-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến với MTTQ Việt Nam 168 phường, xã, đặc khu về triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố triển khai một số nội dung chú ý trong công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, đặc khu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đó là công tác tổ chức đại hội, cơ cấu đại biểu tham dự đại hội; hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm; xây dựng các báo cáo tham luận và trao đổi, góp ý văn kiện, góp ý Điều lệ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; hiệp thương hoặc chỉ định đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp Thành phố…

Theo đó, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã tiến hành sau Đại hội Đảng bộ cùng cấp, hoàn thành trước ngày 30-9. Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành ngay sau Đại hội MTTQ Việt Nam cùng cấp, hoàn thành trong tháng 10-2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố sớm hoàn thiện hệ thống các văn bản: dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị, kịch bản, chương trình đại hội của từng tổ chức; hướng dẫn cơ cấu nhân sự… để các địa phương tổ chức đại hội theo đúng hướng dẫn.

Nội dung, chương trình và văn kiện trình đại hội phải bảo đảm tính khoa học, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương. Các văn kiện trình đại hội cần được tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy được trí tuệ, trách nhiệm góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống Mặt trận các cấp trong kỷ nguyên mới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đã thành lập 8 tổ công tác nhằm giúp các địa phương tổ chức đại hội.

Nhằm đảm bảo tính trang trọng, không lãng phí, nhất là trong bối cảnh cả nước đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc bộ và Bắc Trung bộ; Ủy ban MTTQ Việt Nam các đơn vị không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, không nhận hoa chúc mừng đại hội của các tập thể, cá nhân gửi tặng; chỉ bố trí hoa chúc mừng đại hội của Đảng ủy - HĐND - UBND cùng cấp (đối với Đại hội MTTQ Việt Nam) và của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp (đối với đại hội các tổ chức chính trị - xã hội). Đồng thời, khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển đổi hình thức chúc mừng đại hội thành các khoản ủng hộ, đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo của địa phương, ủng hộ nhân dân Cuba theo lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

