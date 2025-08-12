Thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM

Dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủ y ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trao quyết định và hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Huỳnh Thanh Trà công bố quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM, thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM.

Theo đó, Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận 35 tổ chức cơ cở đảng với 2.021 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố về trực thuộc Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cũng quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM gồm 12 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM gồm 5 thành viên.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Bí thư; đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn, Trưởng Ban Công tác thanh niên và thiếu nhi, làm Phó Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định chỉ định nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 thành viên, trong đó, đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Tại chương trình, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM cũng thành lập và chỉ định nhân sự các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc theo ban chuyên môn tham mưu giúp việc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và hoa chúc mừng Chi bộ các ban tham mưu giúp việc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG



Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng tiếp nhận các chi, đảng bộ của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, tạm thời tổ chức sinh hoạt đảng theo tổ chức hiện có và tạm thời giữ nguyên cấp ủy như hiện nay, cũng như tổ chức sinh hoạt đảng cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định phương án mới.

Trao quyết định và hoa chúc mừng Chi bộ Ban Công tác Nông dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao quyết định và hoa chúc mừng Chi bộ Ban Công tác Cựu chiến binh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM là để hoàn thiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và xác định quy mô, hoạt động của MTTQ Việt Nam TPHCM và có vị trí rất quan trọng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc mừng Đảng bộ MTTQ Việt Nam Thành phố và các nhân sự chủ chốt tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra. Theo đồng chí, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm Đảng bộ dành đến các đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ sẽ được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng để tham gia vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cùng Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy TPHCM giao cho.

Trao quyết định và hoa chúc mừng Đảng bộ bộ phận Ban Công tác Phụ nữ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao quyết định và hoa chúc mừng Đảng bộ bộ phận Ban Công tác Công đoàn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong muốn, tập thể Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc ổn định tổ chức, khẩn trương xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, quy trình làm việc gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng.

Đồng thời chuẩn bị mọi mặt tổ chức Đại hội của MTTQ Việt Nam TPHCM và các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, các hội do Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trao quyết định và hoa chúc mừng Đảng bộ bộ phận Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi. Ảnh: VIỆT DŨNG

