Nông dân miền Tây rôm rả đón tết

Nhà vườn trồng xoài cát ở xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) rất vui khi bán xoài cát Hòa Lộc với giá 60.000 đồng/kg, tăng 30.000 đồng/kg so với cách đây 2 tháng. Anh Huỳnh Văn Hiệp, chủ vựa trái cây Hậu Phương ở xã Vĩnh Xương, cho biết: Giá xoài cát Hòa Lộc bật tăng cao do nhu cầu trong dịp tết tăng mạnh. Mỗi ngày, vựa trái cây của anh mua từ 2-3 tấn để cung cấp cho các chợ đầu mối ở TPHCM. Hiện thị xã Tân Châu có gần 700ha trồng xoài, tập trung ở 2 xã biên giới Vĩnh Xương, Phú Lộc…

Trong khi đó, tại huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), nhà vườn trồng chanh không hạt cũng rất vui khi giá chanh tăng cao. Ông Nguyễn Văn Phụng (Hai Phụng), ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ vừa thu hoạch 1 tấn chanh không hạt trên diện tích 1ha. “Hiện thương lái thu mua chanh với giá 20.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi so với cách đây 1 tháng. Bán đợt chanh này được giá, bà con trồng chanh ở đây đón tết rôm rả”, ông Phụng cho hay.

Giáp tết, Trung Quốc mở cửa trở lại, hàng hóa từ Việt Nam xuất sang thuận lợi hơn. Theo HTX thanh long Tầm Vu (tỉnh Long An), giá thanh long ruột trắng đã tăng lên hơn 20.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ ở mức 30.000 đồng/kg. HTX vừa thu mua hết thanh long của bà con trong vùng được hơn 14 tấn để xuất sang Trung Quốc. Ông Trương Quang An, Giám đốc HTX thanh long Tầm Vu, cho biết, 1ha thanh long ruột trắng vụ nghịch cho thu hoạch khoảng 26 tấn trái. Trong khi đó, một năm có 3 vụ, với giá bán như hiện nay, nhà vườn có thể thu lãi từ 250-300 triệu đồng/ha/vụ.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang, sầu riêng địa phương đạt năng suất bình quân từ 20-25 tấn/ha, hiện có mức giá từ 110.000-120.000 đồng/kg tùy loại. Do vậy, nếu thu hoạch đúng thời điểm giáp tết này, nông dân thu trên 2 tỷ đồng/ha và lãi ròng từ 1-1,5 tỷ đồng/ha, cao nhất so với các loại cây ăn quả đặc sản tại địa phương. Hiện lực lượng thương lái hùng hậu đang tấp nập săn sầu riêng ở vùng chuyên canh sầu riêng trong ngày giáp tết.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang, cho biết, sầu riêng Việt Nam được chấp nhận xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, cùng với thị trường tiêu thụ trái cây nói chung và thị trường xuất khẩu nói riêng đang rộng mở là một trong những nguyên nhân giúp giá sầu riêng tăng giá mạnh thời điểm trái cây này đang vào vụ nghịch.

Dưa hấu, dưa lưới, dưa hoàng kim cùng với lá chuối (dùng để gói bánh tét) ở ĐBSCL hiện đang hút hàng những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nông dân ở các huyện An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Hòn Đất, Giồng Riềng, Gò Quao (Kiên Giang) đang bước vào mùa thu hoạch rộ dưa hấu, dưa hoàng kim. Bà Lê Thị Thái (ngụ xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng) chia sẻ: “Năm nay dưa hoàng kim bán tại ruộng cho thương lái giá 8.000 đồng/kg, tăng khoảng 700 đồng/kg so với năm trước. Giống dưa mà thị trường đang chuộng mùa tết này là trái no tròn, màu vàng rực, chắc do quan niệm ngày tết chưng dưa vàng sẽ mang lại may mắn”.

Tại An Giang, nhiều địa phương trồng dưa hấu ở đây đã nỗ lực đưa dưa hấu trở thành sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, canh tác hoàn toàn hữu cơ để nâng giá trị sản phẩm. Giá dưa hấu có chứng nhận OCOP của An Giang bình quân cao hơn dưa hấu thường khoảng 5.000 đồng/kg. Muốn mua dưa hấu “sạch” loại này thường người tiêu dùng phải vào siêu thị.

Tương tự, dưa hấu Kim Hồng (vỏ vàng, ruột đỏ) được tạo hình thỏi vàng của nông dân Trần Văn Cưng (ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cũng không đủ cung ứng thị trường tết năm nay, với 600 trái dưa hấu thỏi vàng có giá khoảng 1,5 triệu đồng/cặp đã được thương lái đặt mua hết.

Trong khi đó, dừa xiêm bonsai tại Bến Tre đang tạo ấn tượng tốt. Ông Nguyễn Văn Trường (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) cho biết, sản phẩm đưa ra thị trường Tết năm nay của ông chủ yếu là dừa xiêm bonsai. Mỗi chậu dừa bonsai thông thường có giá từ 80.000-100.000 đồng. Tuy nhiên, những chậu dừa bonsai độc nhất vô nhị như một thân một gáo lại có vài chục ngọn hay một gáo có 3 thân... giá có thể lên tới cả chục triệu đồng.

“Quá trình tạo dừa bonsai cũng lắm công phu, chờ khi ươm dừa lên màu mới tiến hành bóc tách vỏ. Khoảng 3 tháng, dừa mới bắt đầu mọc rễ. Thời điểm này, nhà vườn bắt đầu gọt sạch gáo, đồng thời phủ lớp keo chống mục, kết hợp đánh bóng gáo dừa sao cho bắt mắt. Hy vọng hơn 100 cặp dừa bonsai được tuyển chọn sẽ đắt hàng”, ông Trường chia sẻ.

Tại Vĩnh Long, gần 200 cặp dừa vẽ linh vật mèo của nữ giáo viên Huỳnh Ngọc Quyến (30 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long - ảnh) đến thời điểm này đã cháy hàng. Nữ giáo viên cho biết, giá mỗi cặp dừa vẽ linh vật mèo có giá trên dưới 200.000 đồng, dù còn nhiều khách hàng đặt vẽ nhưng hiện không kịp thời gian để hoàn thành tác phẩm.