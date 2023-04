Ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần: Cân nhắc để đảm bảo cuộc sống khi về già

- Ông PHẠM NGỌC TRANG Cán bộ hưu trí, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM:

Chủ động được cuộc sống về già

Hơn 10 năm hưởng lương hưu, tôi luôn chủ động được cuộc sống của mình, bởi tôi biết mỗi tháng mình có bao nhiêu tiền lương hưu, dự trù được các khoản chi để đảm bảo cuộc sống không bị xáo trộn, không phụ thuộc vào con cái. Có BHXH đồng nghĩa tôi cũng có bảo hiểm y tế, được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đầy đủ theo quy định. Nhìn lại thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, cả xã hội bị ảnh hưởng, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nhờ có lương hưu và bảo hiểm y tế, dù ít hay nhiều cũng giúp chúng tôi an tâm hơn so với những người lao động tự do. Đó là minh chứng rất rõ để chúng ta đánh giá, so sánh ý nghĩa của BHXH.

Người rút BHXH một lần cũng có lý khi họ phải xoay sở cuộc sống trước mắt, thay vì chờ khi về già mới được hưởng chế độ. Nhưng tôi cho rằng, khi còn ở tuổi lao động, nghĩa là còn sức để gồng gánh, còn cơ hội để xoay sở thì hãy cân nhắc, đừng để khi về già, cơ thể đã rệu rã, sức khỏe yếu lại phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân thì sẽ không có cơ hội để quyết định lại. Nhất là sắp tới đây, nhà nước sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH, từ tối thiểu 20 năm xuống còn 15 năm; đồng thời xây dựng hệ thống BHXH đa tầng… nhằm tạo điều kiện tối ưu cho người lao động dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi của chế độ hưu trí lâu dài.

- Chị NGUYỄN THỊ DUYÊN. Công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam quận Bình Tân, TPHCM:

Đừng để mình thành gánh nặng cho gia đình

Làm công nhân may đến nay đã gần 20 năm, cũng là gần 20 năm tôi tham gia BHXH, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh. Cũng nhờ BHXH trợ cấp mà tôi có được khoản tiền để trang trải trong hai lần nghỉ sinh. Là phụ nữ, lao động thời gian dài và tuổi đã ngoài 40, sức khỏe không còn đảm bảo như trước nên thẻ bảo hiểm y tế như “lá bùa hộ mệnh” của tôi.

Việc có nên rút BHXH một lần hay không còn phụ thuộc vào thời gian nghỉ việc so với thời gian được hưởng lương hưu có khoảng cách bao lâu. Chính sách BHXH hiện nay cho người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, và có thể tham gia BHXH tự nguyện hoặc bắt buộc khi có điều kiện. Năm nay tôi 42 tuổi, sức khỏe đảm bảo và không bị cho nghỉ việc thì tôi sẽ cố gắng làm thêm 5-7 năm nữa rồi nghỉ và chờ hưởng lương hưu. Bởi với thời gian tham gia và mức đóng BHXH của tôi hiện nay thì khi về già, tôi nghĩ lương hưu sẽ đủ để trang trải cuộc sống. Hơn nữa, việc duy trì thời gian tham gia BHXH sẽ đảm bảo cho bản thân được hưởng bảo hiểm y tế khi không may gặp vấn đề về sức khỏe.

Cái lợi của việc rút BHXH một lần là sẽ có một khoản tiền lớn trong thời điểm đó để đầu tư chuyển đổi nghề. Tuy nhiên, khi rút BHXH một lần thì sẽ không được hưởng trọn số tiền đã tham gia BHXH trong nhiều năm; khi về già nếu không có lương hưu, không có bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh thì sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, con cháu và xã hội. Rút BHXH một lần hay chờ hưởng lương hưu đều có hai mặt, người lao động sẽ cân nhắc để lựa chọn phù hợp với nhu cầu và thực tế. Tuy nhiên, cần tính toán để đảm bảo cuộc sống ổn định cũng như không biến mình thành gánh nặng khi về già.

- Chị TRẦN THỊ NGỌC DIỄM, Quận Bình Thạnh, TPHCM:

Chờ đến ngày nhận lương hưu quá lâu

Gần 2 tháng trước, tôi đã rút BHXH 1 lần để có tiền chuyển qua buôn bán. Đóng BHXH được gần 10 năm, rút 1 lần tôi cũng tiếc và phân vân nhiều lắm. Tôi hiểu, nếu để lại và đóng tiếp thì sau này khi lớn tuổi sẽ có lương hưu, nhưng hiện nay tôi đang thất nghiệp do công ty cắt giảm lao động. Mấy tháng nay, cả gia đình 4 người chúng tôi sống dựa vào đồng lương chạy xe công nghệ của chồng. Chính vì vậy, tôi quyết định nhận BHXH 1 lần, xem như giải pháp tình thế để giải quyết những khó khăn, sinh hoạt của gia đình trước mắt.

Tôi thấy thời gian chờ đến tuổi nghỉ hưu để được nhận lương hưu quá lâu, trong khi hiện nay gia đình tôi cần chi phí để trang trải cuộc sống. Hiện nay tôi 37 tuổi, nếu tiếp tục đóng BHXH thì khi đủ số năm đóng theo quy định, tôi vẫn phải chờ hơn 10 năm sau mới có lương hưu.

Với số tiền rút BHXH 1 lần, tôi đã mua chiếc xe làm phương tiện bán hủ tiếu buổi sáng và tối, nên hiện tại có đồng ra đồng vào để đóng học phí cho con, trả tiền thuê nhà và chi phí hàng ngày. Tôi cũng hiểu lương hưu với bản thân mình khi về già rất quan trọng, nên nếu công việc buôn bán ổn định, tôi sẽ cân nhắc có thể đóng BHXH tự nguyện lại từ đầu trong trường hợp Luật BHXH (sửa đổi) quy định chỉ cần đóng 15 năm sẽ được nhận lương hưu.