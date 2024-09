Ông Hồ Văn Mừng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ngày 12.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy TP Nha Trang, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP Nha Trang (nhiệm kỳ 2020-2025); phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ông Hồ Văn Mừng (trái) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026)

Cùng ngày, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 21. Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026). Các đại biểu đã bỏ phiếu kín bầu ông Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ông Hồ Văn Mừng, sinh năm 1977, quê huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa; trình độ lý luận chính trị cao cấp, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Ngoại ngữ. Ông Hồ Văn Mừng từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy TP Nha Trang.

THÀNH NHƠN