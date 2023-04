“Ông trùm” trường gà quận 6 khai chi tiền theo tháng, tuần cho “mấy anh”

Ngày 13-4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Thành (hay gọi là "ông Cò", sinh năm 1977, ngụ quận 6) cùng 45 bị cáo khác về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, trong vụ trường gà quận 6.

Trả lời HĐXX, “ông trùm” Nguyễn Minh Thành khai năm 2015 có vay của Phàng A Sám (sinh năm 1970) 10 tỷ đồng nhưng không tiền trả. Sau đó, Thành đặt vấn đề với Sám tổ chức sòng bạc thu tiền xâu để có nguồn trả nợ.

Tháng 3-2020, Thành vay Sám thêm 800 triệu đồng rồi thuê người dựng mái che tổ chức đá gà tại bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6. Tiếp đó, Thành vay của Trần Văn Nghĩa 500 triệu đồng để mở rộng tụ điểm đánh bạc.

Sau khi sòng bạc hoạt động, Thành thông qua người bạn gặp Nguyễn Tấn Lâm (đang bỏ trốn) và nhờ người này lo lót cho “mấy anh” cơ quan chức năng để bảo kê cho hoạt động cờ bạc.

Bị cáo Thành khai, thỏa thuận chia cho Lâm 20% trên số tiền xâu và gửi cho Lâm thêm tiền cà phê.

Trước lời khai trên, HĐXX hỏi rằng, hồ sơ thể hiện còn một khoản tiền gọi là tiền bảo kê, giữ cho trường gà hoạt động trơn tru, không bị vướng cơ quan chức năng đúng không?

Bị cáo Thành khai đây là tiền đưa cho Lâm gửi “mấy anh”, đây là tiền bảo kê. Lúc đầu đưa mấy chục triệu đồng sau là 120 triệu đồng đưa theo tuần hoặc tháng. Tổng số tiền Thành đưa cho Lâm thông qua Nghĩa và em vợ Nghĩa để chi tiền bảo kê sòng bạc khoảng 1,8 tỷ đồng.

Bị cáo Phàng A Sám thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo còn cho những người đánh bạc vay tiền nhưng không lấy lãi. Bị cáo Sám cho các con bạc vay nhằm giúp Thành duy trì hoạt động của sới bạc để Thành có tiền trả nợ cho bị cáo, nên khi đòi nợ thì bị cáo phải nhỏ nhẹ, năn nỉ các con nợ.

Bị cáo Trần Văn Nghĩa khai được Lâm kêu tới giám sát thu tiền xâu và mang tiền về. Ngoài khoản 20% tiền thu về cho Lâm, Thành còn trả thêm 10% cho Nghĩa để báo cáo với Lâm rằng trường gà của Thành không có khách.

Cáo trạng thể hiện, Thành khai chi tiền, quà cho một số cán bộ công an công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM; Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 6; Công an các phường 1, 2, 3 thuộc quận 6, TPHCM, để được tạo điều kiện hoặc bỏ qua, không kiểm tra… Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai một phía của Thành.

Cơ quan điều tra chưa thu thập thêm tài liệu chứng cứ nào khác và đang tiếp tục xác minh làm rõ, nếu có cơ sở thì sẽ xử lý sau.