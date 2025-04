Bắt tạm giam giám đốc sản xuất thực phẩm giả cho đối tượng trẻ em

Tối ngày 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can liên quan tới vụ sản xuất thực phẩm giả cho đối tượng là trẻ em.

Tối ngày 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can, gồm: Phạm Vũ Khiêm, Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân và Bùi Thị Thu Hà (đều làm tại Công ty TNHH Herbitech) cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Phạm Vũ Khiêm

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Herbitech (có địa chỉ tại số 56, ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) do Phạm Vũ Khiêm là giám đốc; công ty hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Quá trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, doanh nghiệp trên đã sử dụng các phiếu kết quả thử nghiệm giả để sản xuất, gia công và công bố sản phẩm để tiêu thụ trên thị trường.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khám xét tại trụ sở nhà máy của Công ty TNHH Herbitech thu giữ hồ sơ, tài liệu và các mẫu sản phẩm để giám định, điều tra xử lý. Kết quả từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã ban hành kết luận giám định, xác định 2 sản phẩm bảo vệ sức khỏe MEDI KID CALCIUM K2 và Ăn ngon BABY SHARK là hàng giả.

2 sản phẩm bảo vệ sức khỏe MEDI KID CALCIUM K2 và Ăn ngon BABY SHARK, cơ quan chức năng giám định là hàng giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục thu giữ 115 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH Herbitech sản xuất có dấu hiệu hàng giả, đang chờ kết quả giám định đối với các mẫu sản phẩm trên. Đến nay, cơ quan điều tra còn xác định, các bị can còn lập 2 hệ thống sổ sách, để ngoài sổ sách số tiền hơn 121 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách hơn 10,2 tỷ đồng.

