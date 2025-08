Petrovietnam phấn đấu vào nhóm 5 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Ảnh: VGP

Đây là kỳ đại hội đầu tiên tập đoàn mang tên gọi mới: Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, đại hội đánh dấu bước chuyển mình toàn diện của Petrovietnam trong kỷ nguyên mới, hướng tới xây dựng tập đoàn tích hợp công nghiệp - năng lượng - dịch vụ, với sứ mệnh tiên phong trong chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đến năm 2030, Petrovietnam phấn đấu vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới theo xếp hạng của Global Fortune, với doanh thu hợp nhất 37 tỷ USD.

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là sự kiện chính trị quan trọng của Petrovietnam, được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tập đoàn. Thủ tướng đánh giá cao tập đoàn đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, góp phần bảo đảm “5 an”: an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an sinh xã hội và an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, Petrovietnam nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, phát triển đột phá hơn nữa, phấn đấu vào nhóm 5 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á; phấn đấu đạt mức tăng trưởng gấp khoảng 1,5 lần mức tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

PHAN THẢO