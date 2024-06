P&G và Central Retail Việt Nam tiếp tục hợp tác triển khai chương trình trồng rừng tại Việt Nam

Tiếp nối thành công của Chương trình “Forests For Good - Vì bạn ươm mầm một Việt Nam xanh” năm 2023, Công ty P&G Việt Nam tiếp tục hợp tác chiến lược cùng Central Retail Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia triển khai chương trình trồng rừng.

Dự án ý nghĩa này được triển khai nhằm mục đích góp phần gia tăng mảng xanh tại Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Năm nay, chương trình được thiết kế để người tiêu dùng có thể đóng góp cây xanh một dễ dàng và thuận tiện. Cụ thể, từ ngày 13-6 đến ngày 26-6-2024, với mỗi hóa đơn mua hàng trị giá 399.000 đồng tại các hệ thống siêu thị GO!, Big C, và Top Market, trong đó có ít nhất 100.000 đồng là các sản phẩm thuộc công ty P&G (bao gồm Ariel, Downy, Pantene, Head & Shoulders, Rejoice, Old Spice, Gillette, Safeguard, Olay, và Oral-B), người tiêu dùng đã đóng góp 1 cây xanh cho chương trình. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng sẽ có cơ hội nhận thêm phiếu giảm giá trị giá 50.000 đồng cho mỗi hóa đơn mua hàng thông qua hoạt động tương tác thực tế ảo tăng cường AR tại siêu thị.

THIẾU LAN