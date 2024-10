“Phá vỡ khuôn mẫu” để chữa lành vết thương thời thơ ấu

Khi nghe đến từ “vết thương”, hẳn bạn sẽ nghĩ về vết thương thể chất, được hình thành trên da thịt. Những vết thương về cảm xúc cũng tương tự như thế, chúng hình thành khi bạn có trải nghiệm đau đớn và sẽ tác động đến tâm lý, cảm xúc của bạn.

Khác biệt ở chỗ, những vết thương trên da thịt có thể tự lành sau thời gian, nhưng vết thương cảm xúc thì không thể phục hồi nếu bị bỏ mặc. Tuy bề ngoài không để lại dấu vết gì nhưng những vết thương này thực tế lại gây ảnh hưởng lâu dài và sâu sắc đến cuộc đời bạn.

Phá vỡ khuôn mẫu không nhằm mục đích bào chữa hay phê phán đối tượng nào, thay vào đó, cuốn sách của giống như ngọn đuốc dẫn dắt bạn tạo ra những thay đổi lành mạnh, lâu dài cho mình

Nhiều năm ở vai trò là nhà trị liệu hôn nhân và gia đình, Vienna Pharaon nhận ra rằng, cô chưa từng gặp ai hoàn toàn không có một vết thương cội nguồn nào từ thời thơ ấu. Mức độ có thể khác nhau nhưng mỗi người đều mang theo một nỗi đau nào đó của quá khứ. Và những vết thương này sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta hành xử trong hiện tại.

Trong cuốn Phá vỡ khuôn mẫu (tựa gốc: The Origins of You), Vienna Pharaon từng bước dẫn dắt bạn đọc tìm hiểu về vết thương cội nguồn của mình; nguyên nhân và cách thức những vết thương này tác động đến cuộc sống hiện tại của chúng ta, thậm chí là con cái chúng ta sau này. Đồng thời, cô cũng hướng dẫn bạn cách áp dụng phương pháp Chữa lành tận gốc để “phá vỡ” những khuôn mẫu do vết thương cội nguồn mang lại.

Hành trình này bắt đầu từ việc tua lại quá khứ để tìm hiểu về gia đình cội nguồn của chúng ta. Đây là nơi hình thành nền tảng đầu tiên cho niềm tin, giá trị và căn tính của mỗi người. Đây cũng là nơi dạy cho chúng ta cách liên hệ với người khác, với bản thân và thế giới xung quanh.

Gia đình cội nguồn của bạn có thể luôn ổn, thỉnh thoảng mới ổn, hoặc hiếm khi ổn. Nhưng dù ở mức độ nào thì nó cũng không hoàn hảo. Và thông thường, chính câu chuyện cội nguồn ấy sẽ ngăn cản bạn được chữa lành, nó biến thành một khuôn mẫu lặp đi lặp lại để che đậy tổn thương bên trong.

Ở mỗi chương sách, bên cạnh việc phân tích và hướng dẫn bạn từng bước thực hiện phương pháp Chữa lành tận gốc, Vienna Pharaon còn đưa ra nhiều câu chuyện thực tiễn của những thân chủ mà cô từng trị liệu. Bạn có thể bắt gặp hình ảnh của mình đâu đó trong mỗi câu chuyện.

Đó có thể là cảm giác khao khát được ưu tiên trong câu chuyện của Isabel, người phụ nữ từng bị cha mẹ bỏ bê, nên khi trưởng thành thường xuyên ép buộc người yêu phải dành hết thời gian cho mình. Đó cũng có thể là cảm xúc không được thuộc về của Neil, một chàng trai đồng tính không được gia đình chấp nhận, nên đã đi tìm cảm giác được thuộc về trong những bữa tiệc say sưa, thác loạn.

Những câu chuyện trong sách như những lát cắt dọc của đời sống xung quanh, buộc chúng ta phải tự nhìn lại quá khứ và các khuôn mẫu trong cuộc sống của mình. Đồng thời cũng là để chúng ta có cái nhìn bao dung và thấu đáo hơn về mọi người xung quanh.

QUỲNH YÊN