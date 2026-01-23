Theo Sở GD-ĐT TPHCM, sau sáp nhập, đến nay thành phố có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với hơn 198.000 người học, tổng số cán bộ quản lý – nhà giáo là hơn 20.000 người.

Sáng 23-1, tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore (phường Thuận Giao, TPHCM), Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025 và sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 lĩnh vực GDNN. Tham dự hội nghị có bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; đại diện lãnh đạo các cơ sở GDNN.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, sau sáp nhập, đến nay thành phố có 478 cơ sở GDNN với hơn 198.000 người học, tổng số cán bộ quản lý – nhà giáo là hơn 20.000 người. Thành phố đã có 34/130 đơn vị đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN và 106 ngành, nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Trong năm 2025, ngành GDNN thành phố đã tổ chức tiếp nhận và đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện; phối hợp tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của người lao động; tổ chức tốt các hội thi, hội giảng…

Đại diện lãnh đạo các cơ sở GDNN tham dự hội nghị

Riêng trong học kỳ I năm học 2025-2026, các cơ sở GDNN thành phố đã tuyển mới hơn 109.000 người học và có hơn 85.000 người tốt nghiệp. Mục tiêu trong năm 2026 của ngành GDNN thành phố là phấn đấu tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt ít nhất 20% trở lên và tỷ lệ học sinh, sinh viên ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ đạt ít nhất 28% trở lên.

Đại diện Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore trình bày tham luận tại hội nghị

Hội nghị cũng nghe tham luận của các đơn vị về kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực; công tác xây dựng và đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao; công tác hợp tác quốc tế, khả năng nhân rộng mô hình hợp tác quốc tế.

Sinh viên Khoa điện Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore trong một tiết thực hành

CAO SƠN