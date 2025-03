Phát động chiến dịch "Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên" bằng vaccine Rota

Bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua đường tiêu hóa, tạo thành dịch và có thể gây tử vong ở trẻ em. Tại Việt Nam, virus Rota là nguyên nhân gây ra tiêu chảy cấp khoảng 50% ở trẻ nhỏ trong giai đoạn 2016-2023. Theo Bộ Y tế, mỗi năm, ước tính hàng trăm ngàn trẻ phải nhập viện và hàng ngàn trẻ phải cấp cứu do virus Rota. Điều này gây áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế, gánh nặng tài chính đối với gia đình cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của trẻ trong giai đoạn đầu đời, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, những địa phương chưa có điều kiện tiếp cận với vaccine phòng bệnh trong tiêm chủng dịch vụ.

Bộ Y tế kêu gọi các gia đình cho trẻ nhỏ đi uống vaccine Rota

Trong khi đó, vaccine Rota đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc phòng ngừa tiêu chảy do virus Rota. Theo các nghiên cứu, loại vaccine này có tỷ lệ hiệu quả 85-98% trong việc ngăn ngừa tiêu chảy nặng và 74-87% đối với tiêu chảy cấp do virus Rota ở mọi mức độ trong năm đầu tiên sau khi uống. Với lịch sử triển khai rộng rãi và an toàn tại hơn 120 quốc gia, vaccine Rota không chỉ đảm bảo an toàn mà còn góp phần giảm đáng kể số ca tử vong và nhập viện ở trẻ nhỏ. Đặc biệt, vaccine Rota đã được sản xuất trong nước đảm bảo cung ứng cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Bắt đầu từ năm 2024, vaccine Rota được cấp miễn phí cho trẻ em tại 32 tỉnh miền núi, khó khăn và sẽ dần mở rộng phạm vi trên toàn quốc trong năm 2025-2026.

Chiến dịch "Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên" kêu gọi các bậc cha mẹ cho trẻ uống đủ 2 liều vaccine Rota và hoàn thành trước 6 tháng tuổi trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, giúp ngăn ngừa hiệu quả bệnh tiêu chảy cấp do virus, hình thành lá chắn bảo vệ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

NGUYỄN QUỐC