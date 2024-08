Phát động chiến dịch tiêm vaccine sởi trên toàn quốc

Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, tiêm chủng là một trong những biện pháp quan trọng nhất để dự phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nhờ tiêm chủng vaccine, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được thanh toán, loại trừ hoặc khống chế. Ước tính Chương trình Tiêm chủng mở rộng trên toàn cầu phòng ngừa được 2-3 triệu ca tử vong mỗi năm.

Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam được đánh giá là một trong những chương trình về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng thành công nhất khi hơn 40 năm qua, hàng trăm triệu liều vaccine đã được tiêm chủng miễn phí cho trẻ em và phụ nữ Việt Nam, góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ mắc và tử vong của nhiều bệnh truyền nhiễm.

Hội nghị hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng thế giới 2024

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác tiêm chủng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường; việc cung cấp vaccine còn trục trặc; ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tạo thuận lợi cho nhiều dịch bệnh bùng phát. Đặc biệt, năm học mới 2024-2025 sắp bắt đầu, học sinh các cấp đang quay trở lại trường học, gia tăng nguy cơ các bệnh truyền nhiễm, nhất là sởi, ho gà, tay chân miệng và một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Với chủ đề "Chung tay tiêm chủng phòng, chống dịch bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh", Bộ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi các bậc cha mẹ đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế. UBND các tỉnh, thành phố cần ban hành kế hoạch tiêm chủng bổ sung vaccine sởi-rubella, đồng thời bố trí đầy đủ kinh phí, nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho công tác tiêm chủng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ triển khai kế hoạch sử dụng một số loại vaccine mới như: vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota, vaccine phòng bệnh do phế cầu, vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung do virus HPV. Đồng thời xem xét báo cáo Chính phủ bổ sung thêm các loại vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm khác để có thêm cơ hội phòng bệnh cho nhân dân. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đề nghị Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Liên minh toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho công tác tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam.

KHÁNH NGUYỄN