Phát động ra quân năm an toàn giao thông 2024: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Sáng 9-1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp với UBND TP Hà Nội phát động ra quân năm an toàn giao thông 2024 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân năm 2024.

Phát biểu phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ, kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục tăng trưởng, hoạt động giao thông vận tải sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ

Trong đó, các bộ ngành, địa phương cần quyết liệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới; Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 và các chỉ thị của Thủ tướng về an toàn giao thông.

Kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2024 của Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ được triển khai theo chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” với 3 mục tiêu: nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; hàng năm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn.

Các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội tham gia diễu hành

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã phát biểu hưởng ứng. Sau đó, các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội diễu hành, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, cũng như việc thực hiện hiệu quả chủ đề năm an toàn giao thông 2024.

BÍCH QUYÊN