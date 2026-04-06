Phát hiện hàng ngàn ca bệnh cần theo dõi và chuyển tuyến sau tầm soát sức khỏe

Sáng 6-4, Sở Y tế TPHCM cho biết, trong tổng số 13.799 người tham gia khám tầm soát trong ngày 5-4, có 8.784 trường hợp (chiếm 63,7%) được ghi nhận có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp y tế.

Người dân khám sức khỏe tại điểm khám phường Xuân Hòa vào ngày 5-4

Trong số này, 4.206 trường hợp cần được tiếp tục theo dõi, quản lý tại trạm y tế và 4.578 trường hợp cần được chuyển tuyến để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Cụ thể: nhóm bệnh mạn tính chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.642 lượt khám (trong đó 3.434 trường hợp cần theo dõi tại tuyến y tế cơ sở và 2.904 trường hợp cần chuyển tuyến); nhóm tầm soát ung thư có 1.180 lượt tầm soát, trong đó có 341 trường hợp cần chuyển tuyến để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ đang thăm khám mắt cho người dân phường Xuân Hòa

Nhóm tầm soát bệnh lý mắt ghi nhận 877 lượt khám, với 464 trường hợp cần can thiệp chuyên biệt; nhóm tầm soát bệnh lý tim mạch thực hiện 1.079 lượt khám, trong đó có 86 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến; nhóm tầm soát bệnh lý phụ khoa có 839 lượt khám, phát hiện 310 trường hợp cần điều trị chuyên sâu.

THÀNH SƠN