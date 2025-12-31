Phát hiện hành khách trên xe ô tô dương tính với ma túy

Sáng 31-12, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TPHCM) tuần tra trên tuyến đường Ven Biển (đoạn qua xã Phước Hải, TPHCM) phát hiện xe ô tô biển số 72H-06… do ông T.N.A.K. điều khiển, chở người không thắt dây an toàn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra phương tiện, tài xế và người trên xe.

Ông T. được phát hiện dương tính với ma túy

Quá trình làm việc, ông N.Đ.T. - hành khách trên xe, có biểu hiện nghi vấn, được mời về trụ sở Công an xã Phước Hải để test nhanh ma túy. Kết quả, ông T. dương tính với chất ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, ông T. khai nhận là nhân viên phục vụ quán karaoke, được khách mời sử dụng ma túy.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi “chở người không thắt dây an toàn khi xe đang chạy” và bàn giao ông N.Đ.T. để Công an xã Phước Hải xử lý theo quy định.

Đội CSGT số 2 khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và tài xế chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, hướng dẫn hành khách ngồi đúng vị trí và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Trường hợp phát hiện hành vi bất thường hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất.

VĂN ANH