Phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy

Nhận định tội phạm vào dịp cuối năm gia tăng, công an các địa phương đã tăng cường tuần tra nhằm chủ động phát hiện, xử lý đối tượng khả nghi.

Công an phường Dĩ An lên đường tuần tra đêm

Thiếu tá Nguyễn Minh Quang, Phó trưởng Công an phường Dĩ An (TPHCM) cho biết, để chủ động phòng ngừa tội phạm, ngoài Tổ 363 của Công an TPHCM tuần tra từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm, khoảng thời gian còn lại, nhiệm vụ tuần tra là của Tổ 363 công an phường.

Điều này đồng nghĩa các lực lượng tuần tra khép kín 24/24 nhằm phòng ngừa, tấn công tội phạm.

Một thanh niên xăm trổ bị dừng xe kiểm tra hành chính

Phường Dĩ An là địa phương đông dân nhất TPHCM với hơn 227.000 người.

Vì vậy, công tác tuần tra khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ là cách phòng ngừa tội phạm hiệu quả nhất.

Ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, tại các địa bàn đông dân cư, nhiều công nhân sinh sống, công tác tuần tra đêm được chú trọng, tăng cường.

Tổ tuần tra phường Thuận Giao chuẩn bị lên đường

Trung tá Dương Văn Hùng, Phó trưởng Công an phường Thuận Giao (TPHCM) cho biết, tổ tuần tra gồm công an, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân quân của phường tuần tra khép kín trên địa bàn, nhất là những nơi có nhiều công nhân.

Mới đây, Công an phường Thuận Giao còn thành lập Tổ test ma túy lưu động, qua đó phát hiện các trường hợp dương tính với ma túy.

Cụ thể như qua tuần tra, phát hiện Huỳnh Văn Minh T. (20 tuổi, quê ở An Giang, trọ tại phường Thuận Giao) có biểu hiện nghi vấn nên tổ tiến hành test nhanh, cho kết quả dương tính với ma túy. T. khai làm công nhân, do bạn bè rủ rê nên chơi ma túy.

Huỳnh Văn Minh T. bị tổ tuần tra kiểm tra

Cũng trong kế hoạch tuần tra phòng ngừa tội phạm, Tổ test ma túy lưu động của Công an phường Thuận Giao phát hiện Nguyễn Dương V. (SN 2008, quê An Giang) dương tính với ma túy.

V. khai, bản thân không có việc làm, bị bạn rủ rê nên chơi ma túy.

Theo lãnh đạo Công an phường Thuận Giao, từ khi áp dụng mô hình Tổ test ma túy lưu động, đã phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy, trong đó có nhiều người là công nhân hiện đang tạm trú tại các khu nhà trọ.

Tổ test ma túy lưu động của Công an phường Thuận Giao

VĂN CHÂU