Phát hiện nhiều người tổ chức sử dụng ma túy ở quận Gò Vấp

Ập vào một căn nhà ở quận Gò Vấp (TPHCM), công an bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 3-2, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự Đỗ Văn Hận (sinh năm 1995), Phan Minh Thiện (sinh năm 1991, cùng ngụ quận Gò Vấp); Hà Duy Duy (sinh năm 1993, quê tỉnh Lâm Đồng), Lã Văn Sơn (sinh năm 1998, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý, mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát công an quận phát hiện nhiều thanh niên vào ra một căn nhà ở đường Nguyễn Duy Cung (phường 12, quận Gò Vấp) với biểu hiện nghi vấn nên đã theo dõi.

23 giờ ngày 30-1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường 12, Công an quận Gò Vấp ập vào căn nhà trên, phát hiện nhóm Hận, Thiện, Duy, Sơn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 1,6247 gam Ketamine cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, công an bắt Võ Thị Thanh Tâm (sinh năm 1999, ngụ phường 12, quận Gò Vấp) tàng trữ 2,1389 gam Ketamine; Đỗ Thành Trung và Hoàng Ngọc Tâm (cùng sinh năm 2001, cùng ngụ quận Phú Nhuận) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an quận Gò Vấp cũng triệt phá nhiều vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các địa điểm là nhà cho thuê, quán karaoke trên địa bàn. Điển hình, rạng sáng 15-1, công an kiểm tra phát hiện 9 nam nữ thanh niên tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà trên đường Bùi Quang Là (phường 12).