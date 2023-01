Cách thức hoạt động của đường dây môi giới mại dâm, chứa chấp sử dụng chất ma túy

Liên quan đến vụ “Công an TPHCM phá đường dây mại dâm, chứa chấp sử dụng chất ma túy” như đã Báo SGGP đã thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM và Công an quận 5 đã làm rõ nhiều tình tiết cũng như cách thức hoạt động điều hành của quản lý, Tổng quản lý “má mì”, các “má mì” cấp dưới ở tổ hợp khách sạn – massage – karaoke.

Khách được chào mời từ A tới Z

Công an xác định tổ hợp khách sạn – massage – karaoke Top Đỉnh Cao (hay còn gọi Fortune) ở đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 là chi nhánh 1 của tổ hợp khách sạn – massage – karaoke ở quận 3, TPHCM. Hai cơ sở này do Võ Tường Phúc (sinh năm 1966) làm Tổng Giám đốc và 3 cổ đông gồm: Nguyễn Minh Thông (sinh năm 1981), Lê Thị Ngọc Hiền (hay gọi là Oanh Lớn) và Nguyễn Trịnh Chí Phong (sinh năm 1973).

Mỗi cơ sở chia 3 khu vực gồm: khu massage, khu karaoke, khu khách sạn. Trong đó, Thông là Trưởng ban quản lý karaoke, hàng ngày có mặt trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Hiền là Tổng quản lý “má mì" điều hành và chỉ đạo khoảng 15 “má mì” cấp dưới có nhiệm vụ quản lý, môi giới và có khoảng 150 nữ tiếp viên làm việc ở 2 cơ sở. Riêng Phong trực tiếp tham gia điều hành cơ sở.

Quá trình điều tra xác định, hầu hết các nữ tiếp viên của 2 cơ sở đều bán dâm cho khách. Nếu là khách quen, các tiếp viên nữ kích dục hoặc múa sexy khỏa thân tại phòng karaoke rồi chào mời khách mua dâm. Khách đến ăn nhậu, ca hát xong nếu có nhu cầu mua dâm thì trao đổi trực tiếp má mì trực bàn.

Các “má mì” sẽ hướng dẫn khách lấy chìa khóa phòng khách sạn và trả tiền phòng là 1 triệu đồng/lượt.

Tiền mua bán dâm với giá 4 triệu đồng/lượt nếu đi nhanh, 8 triệu đồng qua đêm.

Điều hành từ xa, dùng tiếng lóng chỉ đạo bán dâm

Mọi trường hợp bán dâm cho khách, “má mì” trực bàn báo cáo cho Hiền và Thông. Với khách có nhu cầu đi mua dâm ở khách sạn bên ngoài thì phải liên hệ với “má mì” trực bàn.

Sau đó, các “má mì” sẽ báo cho Tổng quản lý “má mì” Hiền và Trưởng ban quản lý là Thông. Nếu được cấp trên đồng ý thì các má mì mới cho nữ tiếp viên ra ngoài bán dâm. Thường với trường hợp này, các khách là mối quen của Thông và Hiền. Ngoài ra, nếu khách quen có nhu cầu nghe nhạc để sử dụng ma túy thì được nhân viên cơ sở mở nhạc phục vụ.

Nhằm che giấu hoạt động mại dâm, Hiền lập nhiều Group trên Zalo như: “Chào bàn”, “Chào bàn 31”… Hiền dùng tiếng lóng “đi ăn” chỉ đạo nữ tiếp viên bán dâm.

Tổng quản lý “má mì” không thường xuyên đến cơ sở điều hành mà ở nhà tại chung cư Hà Đô phường 12, quận 10. Bên cạnh đó, nhóm cầm đầu hướng dẫn các nữ tiếp viên cách thức đối phó với lực lượng chức năng như: dấu điện thoại, xóa ngay Zalo, không cung cấp tên quản lý, tự thỏa thuận đi mua bán dâm với khách…

Các phục vụ của cơ sở có vai trò sắp xếp phòng mua bán dâm cho khách kiêm cảnh giới ở cầu thang tầng trệt để không cho người lạ lên khu vực khách sạn.



Trong vụ án này, công an đã triệu tập, mời làm việc nhiều người có liên quan và đang điều tra mở rộng vụ án.

Lãnh đạo Phòng PC02 cho biết, quá trình đeo bám củng cố hồ sơ trinh sát gặp nhiều khó khăn, do các “má mì” cảnh giác, kín kẽ.

Thậm chí các “má mì” cho biết là đang “bị động”, “đang bị cơ quan Công an để ý” nên chỉ tiếp nhận khách nước ngoài đi theo tour du lịch. Còn khách quen thì được “má mì” hướng dẫn đi sang tụ điểm Fortune.

Như báo SGGP đã thông tin, qua nhiều tháng đeo bám củng cố hồ sơ, tối 5-1, Phòng PC02 và Công an quận 5 ập vào tổ hợp khách sạn – massage – karaoke Fortune bắt quả tang 3 nữ tiếp viên đang mua bán dâm với khách ở 2 phòng của tầng 5 của quán.

Các cô gái bán dâm khai là nhân viên của quán và được quản lý cơ sở là Dương Thị Bích Như (hay gọi “má mì” Ly Ly, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận 4) sắp xếp bán dâm cho khách.

Công an đưa 106 nhân viên, 66 khách (22 khách là người nước ngoài) đang ca hát và massage trong cơ sở về trụ sở làm việc. Qua làm việc, bước đầu hầu hết các nữ nhân viên khai nhận khi khách vào vui chơi sẽ tư vấn múa sexy khỏa thân và sử dụng chất ma túy rồi chào mời khách mua dâm ngay tại đây.

Công an xác định đây là đường dây tổ chức hoạt động môi giới mại dâm, chứa chấp sử dụng trái pháp chất ma túy.

Theo một lãnh đạo Công an TPHCM, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước trong và sau Tết Quý Mão 2023, Công an TPHCM chủ động cho lực lượng bám sát địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự. Công an cũng kiểm tra các tụ điểm kinh doanh ngành nghề nhạy cảm, tụ điểm ăn chơi, quán karaoke, nhà hàng… có dấu hiệu nghi vấn.

Với đường dây trên, Công an phải mất nhiều tháng trời để đeo bám củng cố hồ sơ nhằm triệt phá tận gốc loại tội phạm này. Qua việc triệt phá đường dây trên thể hiện trách nhiệm quyết tâm cao của lực lượng công an TPHCM trong đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng, nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.